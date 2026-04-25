Man United chce brazylijskiego pomocnika. W grze 50 mln euro

Ederson łączony z Manchesterem United

Manchester United zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Premier League i jest o krok od realizacji głównego celu na sezon – awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Duża w tym zasługa Michaela Carricka, który od momentu objęcia zespołu odmienił jego oblicze i coraz mocniej zapracowuje na długoterminowy kontrakt.

Niezależnie od końcowego wyniku sezonu, klub już intensywnie planuje letnie okno transferowe. Priorytetem jest przebudowa drugiej linii i zamierza sprowadzić co najmniej dwóch nowych pomocników. To efekt planowanego odejścia Casemiro oraz niepewnej przyszłości Manuela Ugarte, który może zostać sprzedany, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

Jak ujawnia Ben Jacobs, jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia środka pola jest Ederson z Atalanty Bergamo. Brazylijczyk znalazł się na krótkiej liście transferowej Manchesteru United, a klub nawiązał już wstępny kontakt z jego otoczeniem. Hiszpański klub uzgodnił już warunki indywidualne z piłkarzem, ale wciąż nie osiągnął porozumienia z Atalantą.

W trwającym sezonie Ederson rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Zawodnikiem interesuje się również Arsenal. Najbardziej zaawansowane działania podjęło jednak Atletico Madryt. Klub z Bergamo wycenił Edersona na 50 milionów euro.