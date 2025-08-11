Balotelli chce wrócić na boisko. Marzy o grze w barwach giganta!

Mario Balotelli po zakończeniu sezonu stał się wolnym zawodnikiem - Genoa nie przedłużyła z nim umowy. W rozmowie z La Gazzettą dello Sport włoski napastnik wypowiedział się na temat swoich planów na przyszłość.

Balotelli w marzeniach mierzy wysoko

Na swój sposób legendarny Mario Balotelli jeszcze nie mówi „pas”. 34-latek od 1 lipca jest wolnym zawodnikiem – jego umowa z Rossoblu wygasła wraz z końcem sezonu. Genoa nie zdecydowała się kontynuować współpracy z królem strzelców Euro 2012 i ten musi szukać nowego klubu. W rozmowie z Carlo Laudisą 36-krotny reprezentant Włoch wypowiedział się na temat swojej przyszłości

– Chciałbym odpowiedzieć, gdzie zagram, ale nie potrafię wskazać konkretnego zespołu – przyznał doświadczony napastnik. – Jednak moje marzenie to ciągle Real Madryt – dodał Balotelli, który od razu zszedł na ziemię. – Szukam klubu, który mi zaufa. Chcę grać jeszcze przez dwa-trzy lata. Potem dołączę do mojego brata Enocka. Obiecałem mu, że zakończę karierę, grając razem z nim – zdradził trzykrotny mistrz Włoch z Interem i zdobywca Ligi Mistrzów w koszulce Nerazzurrich.

Balotelli po zakończeniu sezonu 2023/24 rozstał się z Adaną Demirspor i dopiero pod koniec października 2024 roku związał się z Genoą. W szeregach Rossoblu rozegrał tylko sześć spotkań, a na boisku spędził zaledwie 56 minut. Po raz ostatni pojawił się na murawie 21 grudnia w pojedynku z Napoli. Później z występów wykluczyła go poważna kontuzja ręki. Jeszcze w lipcu wydawało się, że Włoch może zakotwiczyć w w Stanach Zjednoczonych lub Meksyku.