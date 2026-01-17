Atalanta zgubiła punkty w 21. kolejce Serie A. W meczu z Pisą zremisowali (1:1). Prawie całe spotkanie rozegrał Nicola Zalewski. Włoskie media są jednak podzielone ws. jego występu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski wywołał podział wśród Włochów po meczu Pisa – Atalanta

Atalanta przedłużyła serię meczów bez porażki do czterech, ale przerwała passę trzech zwycięstw z rzędu. W starciu z beniaminkiem Serie A zgubili punkty. Remis z Pisą (1:1) jest wynikiem straconej bramki pod sam koniec spotkania. Gola dla gospodarzy na wagę punktu zdobył Rafiu Durosinmi w 87. minucie. Cztery minuty wcześniej dla La Dei na listę strzelców wpisał się Nikola Krstović.

Prawie całe spotkanie rozegrał Nicola Zalewski. Reprezentant Polski znowu zaczął w wyjściowej jedenastce, a został zmieniony dopiero w 82. minucie przez Kamaldeena Sulemana. Włoskie media są podzielone w sprawie występu 23-latka. Część uważa, że zagrał dobrze na tle zespołu. Inne media są zdania, że zaliczył nierówny występ, a dobre zagrania przeplatał złymi.

– Był najbardziej aktywnym piłkarzem. Robił przewagę i zagrał kilka ciekawych piłek – ocenia Virgilio Sport.

– Gdy gra na skrzydle niewiele z tego wynika, ale schodząc do środka gra jak prawdziwy ofensywny pomocnik. Dobre zagrania przeplata przestojem. Nierówny występ – pisze serwis TuttoAtalanta.com.

– Palladino mu ufa, ale po serii dobrych występów tym razem nie zagrał dobrze – pisze Calciomercato.

Zalewski w ostatnich tygodniach zyskał zaufanie Raffaela Palladino. Co więcej, gra na nowej pozycji jako ofensywny pomocnik podobnie jak miało to miejsce kilka razy w Interze Mediolan czy AS Romie. Wcześniej inni trenerzy La Dei ustawiali go na wahadle.