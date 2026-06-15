Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka to spotkanie w 1. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na ten mecz.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka: oficjalne składy

Trwa pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Mecz Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka rozpoczyna zmagania w grupie H. To spotkanie zostanie rozegrane na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, a poprowadzi je sędzia Adham Makhadmeh z Jordanii.

Faworytem tego pojedynku jest oczywiście zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente. La Fuaria Roja to jeden z głównych kandydatów do zwycięstwa w mundialu. Natomiast drużyna Pedro Leitão Brito, znanego jako Bubista, to debiutant na turnieju tej rangi.

Hiszpania Republika Zielonego Przylądka Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 17:04

Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka: wyjściowe jedenastki

Hiszpania: Unai Simón – Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; – Rodri, Fabián Ruiz, Pedri – Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Gavi

🚨 OFICIAL | El 𝗢𝗡𝗖𝗘 del debut mundialista.



¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/x0NQnRy9LB — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026

Republika Zielonego Przylądka: Vozinha – Diney, Roberto Lopes, Sidny Cabral, Steven Moreira, Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Jovane Cabral, Dailon Livramento, Ryan Mendes