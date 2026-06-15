Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka: oficjalne składy
Trwa pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Mecz Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka rozpoczyna zmagania w grupie H. To spotkanie zostanie rozegrane na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, a poprowadzi je sędzia Adham Makhadmeh z Jordanii.
Faworytem tego pojedynku jest oczywiście zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente. La Fuaria Roja to jeden z głównych kandydatów do zwycięstwa w mundialu. Natomiast drużyna Pedro Leitão Brito, znanego jako Bubista, to debiutant na turnieju tej rangi.
Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka: wyjściowe jedenastki
Hiszpania: Unai Simón – Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; – Rodri, Fabián Ruiz, Pedri – Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Gavi
Republika Zielonego Przylądka: Vozinha – Diney, Roberto Lopes, Sidny Cabral, Steven Moreira, Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Jovane Cabral, Dailon Livramento, Ryan Mendes