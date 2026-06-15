Faworyt kontra debiutant. W takim składzie Hiszpania zaczyna MŚ

16:53, 15. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka to spotkanie w 1. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na ten mecz.

Luis de la Fuente
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dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka: oficjalne składy

Trwa pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Mecz Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka rozpoczyna zmagania w grupie H. To spotkanie zostanie rozegrane na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, a poprowadzi je sędzia Adham Makhadmeh z Jordanii.

Faworytem tego pojedynku jest oczywiście zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente. La Fuaria Roja to jeden z głównych kandydatów do zwycięstwa w mundialu. Natomiast drużyna Pedro Leitão Brito, znanego jako Bubista, to debiutant na turnieju tej rangi.

Hiszpania

Mistrzostwa świata, gr. H |

15 czerwca 2026

18:00

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Republika Zielonego Przylądka
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 17:04

Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka: wyjściowe jedenastki

Hiszpania: Unai Simón – Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; – Rodri, Fabián Ruiz, Pedri – Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Gavi

Republika Zielonego Przylądka: Vozinha – Diney, Roberto Lopes, Sidny Cabral, Steven Moreira, Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Jovane Cabral, Dailon Livramento, Ryan Mendes

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