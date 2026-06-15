Marc Cucurella został ogłoszony piłkarzem Realu Madryt. Królewscy tymczasem miały bardzo ciekawą alternatywę dla Hiszpana. Na ich celowniku znajdował się Piero Hincapie z Arsenalu - informuje "AS".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Piero Hincapie był brany pod uwagę przez Real Madryt

Real Madryt we wtorek ogłosił wielki transfer. Do zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho trafił Marc Cucurella. Rywalizacja o ówczesnego gracza Chelsea trwała bardzo długo, ale finalnie to ręka Los Blancos wzniosła się ku górze. Tymczasem „AS” zdradza, kto był alternatywą hiszpańskiego defensora. Otóż Królewscy brali pod uwagę Piero Hincapie z Arsenalu.

Jak się okazuje, defensor Kanonierów znajdował się obok Josko Gvardiola oraz Riccardo Calafioriego. Finalnie jednak Real Madryt zdecydował się pozyskać Marca Cucurellę. Reprezentant Ekwadoru nie jest jeszcze pełnoprawnym piłkarzem mistrzów Premier League. Londyńczycy będą musieli wykupić obrońcę z Bayeru Leverkusen.

Ostatnie sezony udowodniły, że Real Madryt zmaga się z problemami na lewej stronie defensywy. Teraz, po przyjściu Marca Cucurelli, wydaje się, że kłopoty zostaną zażegnany. Hiszpan ma za sobą świetne lata w Premier League, gdzie był czołowym graczem na swojej pozycji w całych rozgrywkach. Ten transfer można uznać za jeden z większych hitów letniego okienka.

W poprzednim sezonie Marc Cucurella rozegrał aż 50 spotkań w koszulce Chelsea. Reprezentant Hiszpanii strzelił jednego gola, a także zaliczył cztery asysty.