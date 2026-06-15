FC Barcelona ma nowego kandydata do wzmocnienia pozycji napastnika. Na radarze Dumy Katalonii znalazł się Eli Junior Kroupi. Bournemouth natomiast wycenia swoją gwiazdę na 100 milionów euro - donosi "SPORT".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Eli Junior Kroupi łączony z FC Barceloną. Wycena: 100 milionów euro

FC Barcelona aktywnie poszukuje nowego napastnika. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka obserwuje dużą liczbę snajperów, ale na ich radarze znalazł się nowy kandydat. Serwis „SPORT” zdradza, że trop Dumy Katalonii prowadzony do Premier League. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Eli Junior Kroupi, który na co dzień reprezentuje barwy Bournemouth.

Utalentowany napastnik jest poważnie brany pod uwagę przez FC Barcelonę. Duma Katalonii jednak będzie miała spory problem z finalizacją tego transferu. Sprowadzenie Francuza będzie wiązało się z kosmicznym wydatkiem, ponieważ jego obecny pracodawca oczekuje ofert wynoszących 100 milionów euro. Blaugrana oczywiście nie może pozwolić sobie na tak ogromny wydatek.

Problemy finansowe FC Barcelony ciągną się już od wielu lat. Władze klubu muszą zatem ostrożnie podchodzić do wzmocnień. Bournemouth natomiast nie ma zamiaru schodzić z ceny. Angielski klub chce kontynuować współpracę z Elim Juniorem Kroupim, więc ta wycena ma odstraszyć zainteresowane zespoły. Przeprowadzka Francuza na Camp Nou staje się zatem mało realna.

W poprzednim sezonie Eli Junior Kroupi rozegrał 35 spotkań w koszulce Bournemouth. Francuski snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 13 trafień.