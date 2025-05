Atalanta negocjuje z Gasperinim. Trwa walka o przyszłość

Atalanta świętuje znakomity sezon i piąty awans do Ligi Mistrzów, lecz przyszłość Gian Piero Gasperiniego wciąż pozostaje otwarta. Według "Calciomercato" klub złożył szkoleniowcowi propozycję nowego kontraktu, a najbliższe dni będą decydujące.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gianpiero Gasperini

Gasperini blisko pozostania w Atalancie

Atalanta zbliża się do końca sezonu, który ponownie może uznać za bardzo udany. Teraz jednak rozpoczyna się walka o przyszłość. Przede wszystkim chodzi o utrzymanie Gian Piero Gasperiniego na stanowisku trenera.

W miniony weekend, po zwycięstwie 3:2 nad Genoą, władze Atalanty oficjalnie zaproponowały Gasperiniemu nową umowę do 2027 roku. Szkoleniowiec, związany z klubem od 2016 roku, dotychczas unikał jednoznacznych deklaracji, mówiąc wprost: – Nie powiedziałem, że odchodzę, ale nie zamierzam przedłużać kontraktu. – Jednak dla właścicieli długofalowa współpraca z trenerem to podstawa ambitnych planów, obejmujących regularną grę w europejskiej czołówce.

Zobacz również: Arkadiusz Milik jak Yeti. Co się z nim dzieje? (WIDEO)

Według ostatnich informacji rośnie szansa na to, że Gasperini zgodzi się na pozostanie, ale warunkiem jest nie tylko dłuższy kontrakt – nawet do 2028 roku – lecz także konkretne gwarancje dotyczące wzmocnień składu. Trener oczekuje, że klub postawi na jakość w ofensywie, zatrzyma kluczowych zawodników jak Retegui, Lookman czy Ederson i nie dopuści do powtórki z sytuacji Koopmeinersa.

Najbliższe dni zapowiadają się kluczowo – rozmowy z właścicielami i dyrektorem sportowym będą decydujące dla przyszłości projektu. Atalanta chce zachować swój trzon, nie osłabiając drużyny, a Gasperini wydaje się gotów, by poprowadzić ją do kolejnych sukcesów, jeśli klub spełni jego warunki.