Arkadiusz Milik ma za sobą tragiczny rok. Po raz ostatni pojawił się na boisku przy okazji meczu towarzyskiego reprezentacji Polski, jeszcze przed Euro 2024. Napastnik jest coraz bliżej powrotu do gry.

fot. Hellraiser Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik w treningu. Powrót do gry coraz bliżej

Arkadiusz Milik ma za sobą dramatyczny rok. Po raz ostatni na boisku przebywał 7 czerwca, kiedy to reprezentacja Polski mierzyła się towarzyszko z Ukrainą. Napastnik nabawił się wówczas poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na Euro 2024. Pierwsze doniesienia sugerowały, że będzie gotowy do gry zaraz po rozpoczęciu sezonu, ale podczas procesu leczenia napotkał kolejne trudności.

Na przestrzeni miesięcy doszło do licznych komplikacji, w tym powtórzenie zabiegu. Gdy Milik był już bliski powrotu na boisko, przydarzały mu się inne urazy, które stale opóźniały ten termin. Wreszcie zapowiedziano, że Milik opuści cały sezon 2024/2025 i w tym czasie będzie pracował nad formą fizyczną.

Juventus opublikował w czwartek zdjęcia z treningu, na których widać polskiego snajpera, ćwiczącego wraz z zespołowymi kolegami. Oznacza to, że czuje się dobrze i jest coraz bliżej powrotu do gry.

Włoskie media w dalszym ciągu twierdzą, że Juventus nie wiąże przyszłości z Milikiem. Niewykluczone, że jeszcze tego lata zostanie pożegnany. Jego umowa obowiązuje do 2027 roku, więc pojawił się temat jej przedwczesnego rozwiązania. 73-krotny reprezentant Polski rozegrał dla Starej Damy 75 spotkań, notując w tym czasie 17 bramek oraz 2 asysty.