Allegri łączony z Realem Madryt. Milan podjął decyzję

15:44, 6. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

AC Milan planuje zabezpieczyć przyszłość Massimiliano Allegriego na dłużej. Według „La Gazzetta dello Sport” klub przygotowuje dla trenera nową umowę po udanym sezonie.

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan szykuje nowy kontrakt dla Allegriego

Massimiliano Allegri pozostaje kluczową postacią Milanu. Działacze Rossonerich są zadowoleni z pracy szkoleniowca i chcą kontynuować współpracę. Według „La Gazzetta dello Sport” klub planuje zaoferować trenerowi przedłużenie kontraktu.

Nowa umowa miałaby obowiązywać do czerwca 2028 roku. Porozumienie zakłada również opcję przedłużenia o kolejny sezon. Awans do Ligi Mistrzów w sezonie 2026/27 ma pomóc w realizacji tego planu oraz wzmocnić stabilność projektu sportowego.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Wraz z nowym kontraktem Allegri mógłby liczyć na podwyżkę. Obecnie szkoleniowiec zarabia około pięciu milionów euro rocznie. Po podpisaniu nowej umowy jego pensja miałaby wzrosnąć do sześciu milionów euro za sezon.

W ostatnich miesiącach pojawiały się jednak wątpliwości dotyczące przyszłości trenera. Według „Corriere dello Sport” Real Madryt rozważa Allegriego jako jednego z kandydatów na stanowisko szkoleniowca od przyszłego sezonu. Z kolei „Sportitalia” informowała że sam trener analizuje swoją przyszłość z powodu obaw dotyczących zarządzania klubem.

Sam szkoleniowiec odniósł się do tych doniesień podczas konferencji prasowej. – Jest pełna harmonia z klubem w sprawie plotek które pojawiły się w tym tygodniu. Oczywiście w każdej dyskusji mogą pojawić się różne punkty widzenia. Ważne jest aby wszyscy pracowali dla dobra Milanu. Jestem bardzo szczęśliwy że wróciłem do Milanu po piętnastu latach i mogę pracować z wspaniałą grupą piłkarzy. Klub planuje i buduje przyszłość Milanu, a aby to zrobić musimy osiągnąć najważniejszy cel – powiedział trener.

Zobacz również: Juventus szuka klubu dla Milika. Ten kierunek wchodzi w grę