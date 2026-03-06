Allegri łączony z Realem Madryt. Milan podjął decyzję

AC Milan planuje zabezpieczyć przyszłość Massimiliano Allegriego na dłużej. Według „La Gazzetta dello Sport” klub przygotowuje dla trenera nową umowę po udanym sezonie.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan szykuje nowy kontrakt dla Allegriego

Massimiliano Allegri pozostaje kluczową postacią Milanu. Działacze Rossonerich są zadowoleni z pracy szkoleniowca i chcą kontynuować współpracę. Według „La Gazzetta dello Sport” klub planuje zaoferować trenerowi przedłużenie kontraktu.

Nowa umowa miałaby obowiązywać do czerwca 2028 roku. Porozumienie zakłada również opcję przedłużenia o kolejny sezon. Awans do Ligi Mistrzów w sezonie 2026/27 ma pomóc w realizacji tego planu oraz wzmocnić stabilność projektu sportowego.

Wraz z nowym kontraktem Allegri mógłby liczyć na podwyżkę. Obecnie szkoleniowiec zarabia około pięciu milionów euro rocznie. Po podpisaniu nowej umowy jego pensja miałaby wzrosnąć do sześciu milionów euro za sezon.

W ostatnich miesiącach pojawiały się jednak wątpliwości dotyczące przyszłości trenera. Według „Corriere dello Sport” Real Madryt rozważa Allegriego jako jednego z kandydatów na stanowisko szkoleniowca od przyszłego sezonu. Z kolei „Sportitalia” informowała że sam trener analizuje swoją przyszłość z powodu obaw dotyczących zarządzania klubem.

Sam szkoleniowiec odniósł się do tych doniesień podczas konferencji prasowej. – Jest pełna harmonia z klubem w sprawie plotek które pojawiły się w tym tygodniu. Oczywiście w każdej dyskusji mogą pojawić się różne punkty widzenia. Ważne jest aby wszyscy pracowali dla dobra Milanu. Jestem bardzo szczęśliwy że wróciłem do Milanu po piętnastu latach i mogę pracować z wspaniałą grupą piłkarzy. Klub planuje i buduje przyszłość Milanu, a aby to zrobić musimy osiągnąć najważniejszy cel – powiedział trener.

Zobacz również: Juventus szuka klubu dla Milika. Ten kierunek wchodzi w grę