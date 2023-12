Agent Victora Osimhena, Roberto Calenda, mówi, że on i jego klient są zachwyceni możliwością pozostania w Napoli po oficjalnym ogłoszeniu w sobotę przedłużenia kontraktu napastnika i zdementował pogłoski, że Nigeryjczyk może być nadal otwarty na przeprowadzkę latem.

IMAGO / Fotoagenzia Na zdjęciu: victor Osimhen

Osimhen wreszcie przedłużył umowę z Napoli

Napastnik ma zawartą klauzulę odejścia

Agent gwiazdora przyznał, że jego klient nie zamierza odchodzić z klubu

Osimhen podpisał nowy kontrakt z Napoli

W sobotę Victor Osimhen oficjalnie podpisał nową umowę z Napoli obowiązującą do lata 2026 roku, która zawiera również klauzulę odstępnego. Prawdopodobnie ma wynosić od 120 do 130 mln euro i obowiązywać w letnim okienku transferowym.

– Victor radzi sobie bardzo dobrze w Neapolu i chce wynieść zespół na jak najwyższy poziom. Zawsze to powtarzał i potwierdzał na boisku. Właśnie sfinalizowaliśmy historyczny kontrakt w historii włoskiej piłki nożnej. Cieszmy się tym – przyznał Calenda.

– Słyszałem mnóstwo plotek. Między innymi, że nie chce przedłużać kontraktu, a ja planuje mu zaleźć inny klub. To nie była prawda. Reprezentuję Victora i chcę dla niego jak najlepiej. Oboje chcieliśmy odnowienia umowy. Latem otrzymaliśmy wiele ofert, niektóre potworne, ale De Laurentis chciał zatrzymać Victora i stawiliśmy się do dyspozycji. Gdybyśmy chcieli wyjechać, powiedzielibyśmy to – dodał.

