Milan znalazł następcę Stefano Pioliego

Milan jest przekonany do Julena Lopeteguiego

Julen Lopetegui w ostatnich tygodniach jest gorącym nazwiskiem. Hiszpan jest wskazywany, by zastąpić Davida Moyesa w West Hamie United. Anglicy starają się przekonać byłego selekcjonera reprezentacji Hiszpanii sporą pensją – 5 milionów euro rocznie i zaoferowano trzyletni kontrakt. Okazuje się, że jednak Milan wyrósł na faworyta, który prowadzi zaawansowane rozmowy z 57-latkiem.

Przygoda Stefano Pioliego w Mediolanie zbliża się powoli do końca. Choć Milan pod wodzą Włocha zajmuje drugie miejsce, to oczekiwanie były zdecydowanie większe. Z przejęciem sterów we włoskim klubie byli łączeni Thiago Motta, Mark van Bommel, Paulo Fonseca czy też Domenico Tedesco. Największe jednak szanse na objęcie Rossonerich ma Lopetegui.

Jak twierdzi “La Gazzetta dello Sport”, trenerowi udało się wyróżnić na tle pozostałych kandydatów, przekonując, że jest właściwym człowiekiem do poprowadzeniu zespołu. Właściciel Gerry Cardinale dał zielone światło, żeby to Lopetegui kierował w nowym sezonie Milanem. Informacje te potwierdził również dziennikarz Matteo Moretto z “Relevo”. Szkoleniowiec daje pierwszeństwo Milanowi i odrzuca propozycję ze strony West Hamu.

Milan w sobotnim (27 kwietnia) starciu zmierzy się na wyjeździe z Juventusem Turyn w szlagierze 34. kolejki Serie A.