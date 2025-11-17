Włochy rozbite w ostatnim meczu roku. Reakcja Gattuso mówi wszystko

Reprezentacja Włoch w ostatnim spotkaniu w 2025 roku przegrała z Norwegią (1:4). Tymczasem po zakończeniu spotkania na temat występu Azzurrich głos zabrał trener Gennaro Gattuso.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso przeprosił kibiców za wstydliwy występ z Norwegią

Reprezentacja Włoch w niedzielnym starciu grupy I kwalifikacji do mistrzostw świata doznała drugiej porażki, ulegając w roli gospodarza Norwegii. Squadra Azzurra poniosła tym samym drugą z rzędu przegraną z ekipą ze Skandynawii. Po zakończeniu spotkania na jego temat swoimi przemyśleniami podzielił się włoski trener.

– Przepraszamy kibiców. W pierwszej połowie byliśmy prawdziwym zespołem. Liżemy rany i gratulujemy im. Zdecydowanie musimy budować na tym, co udało nam się osiągnąć w pierwszej połowie. Pokazaliśmy swoje umiejętności i zrobiliśmy kilka ważnych rzeczy, ale druga połowa nie była dla nas łatwa – mówił Gennaro Gattuso przed kamerą Rai Sport cytowany przez stronę AlfredoPedulla.com.

– W drugiej połowie straciliśmy impet, straciliśmy kilka piłek przy wyprowadzaniu ich z obrony i daliśmy rywalom zbyt dużo przestrzeni. Pozwoliliśmy im zbliżyć się do naszego pola karnego. Musimy zacząć od pierwszej połowy: zawsze graliśmy zwarcie i zajmowaliśmy odpowiednie pozycje; nie możemy się za bardzo spinać, gdy przeciwnik stworzy okazję – zaznaczył Włoch.

Selekcjoner nie owijał w bawełnę

– Czterdzieści sekund po rozpoczęciu drugiej połowy oddali pierwszy celny strzał i byliśmy przestraszeni. Musimy się poprawić w tej strefie boiska – zakończył selekcjoner Azzurrich.

Reprezentacja Włoch zakończyła zmagania w kwalifikacjach do MŚ 2026 na drugim miejscu w tabeli grupy I z 18 punktami na koncie. Tym samym ekipa Gattuso w marcu będzie brała udział w barażach o awans na mundial. Losowanie par barażowych odbędzie się 20 listopada o godzinie 13:00.

