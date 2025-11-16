AC Milan ruszy po Lewandowskiego? Padły konkretne słowa z Włoch

Robert Lewandowski łączony jest z transferem do AC Milan po sezonie. Tymczasem w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" na ten temat głos zabrał dziennikarz CalcioMercato.com.

fot, Orange Pics BV . Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Włosi chcą Roberta Lewandowskiego! Dziennikarz ujawnił kulisy rozmów

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku. Istnieje opcja, że kapitan reprezentacji Polski może przedłużyć umowę z gigantem La Liga o kolejne 12 miesięcy. Tymczasem w rozmowie na temat ewentualnej przeprowadzki napastnika do jednej z ekip z Serie A wypowiedział się znany dziennikarz, ujawniając między innymi, kto w mediolańskiej ekipie jest największym entuzjastą transferu z udziałem gwiazdy Biało-czerwonych.

– AC Milan jest bardzo zainteresowany przyszłością Roberta Lewandowskiego. Zlatan Ibrahimović jest jego największym entuzjastą i głęboko podziwia kapitana reprezentacji Polski. Igli Tare marzy o powtórzeniu podobnej historii z Lewandowskim, która miała już miejsce z Luką Modriciem. Trwają wewnętrzne rozmowy. AC Milan ma doskonałe relacje z Pinim Zahavim, wieloletnim przedstawicielem Roberta, i poprosił o informacje – mówił dziennikarz CalcioMercato.com – Daniele Longo w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Sama transakcja z udziałem polskiego napastnika to jednak duże wyzwanie. Na ten temat także dziennikarz wyraził kilka słów.

– Władze Milanu zdają sobie sprawę, że muszą pokonać dwie główne przeszkody do czerwca, ponieważ Lewandowski nie może opuścić Barcelony w styczniowym oknie transferowym. Pierwsza to kwestia pensji. Robert zarabia 20 milionów euro, trzy razy więcej niż Rafael Leao, który jest już w limicie płacowym Rossonerich. Sądzę, że włodarze mogliby zatwierdzić propozycję 10 milionów euro netto za sezon, ale wątpię, czy zostanie ona zaakceptowana. Drugą przeszkodą wydaje mi się jego chęć do przedłużenia kontraktu z Barceloną – uzupełnił Longo.

Polski napastnik występuje w hiszpańskiej drużynie od lipca 2022 roku. W tej kampanii Lewandowski zagrał jak na razie w 12 meczach, strzelając w nich siedem goli. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 10 milionów euro.

