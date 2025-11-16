Włochy w barażach, Norwegia z awansem. Wygrana Ukrainy komplikuje sytuację Polski

Reprezentacja Włoch zajęła 2. miejsce w grupie za plecami Norwegii. Awans na Mistrzostwa Świata przypieczętowała Portugalia. Z kolei zwycięstwo Ukrainy to zła wiadomość dla zespołu Jana Urbana.

NTB / Alamy Na zdjęciu: Włochy - Norwegia

Eliminacje Mistrzostw Świata 2026: wynik spotkań w niedzielę (16.11.2025)

Niedzielne mecze w ramach eliminacji Mistrzostw Świata dostarczyły nie tylko wielu bramek, ale również dużych emocji. Awans na przyszłoroczny mundial zapewniły sobie reprezentacje Portugalii i Norwegii. Z kolei rzutem na taśmę do baraży wskoczyła Irlandia i Ukraina. Wynik meczu naszych wschodnich sąsiadów to kiepska wiadomość dla reprezentacji Polski.

Zwycięstwo reprezentacji Ukrainy (2:0) oznacza, że znaleźli się w 1. koszyku, przez co Biało-Czerwoni mogą z niego wypaść. Aby tak się nie stało, trzy inne drużyny nie mogą przegrać swojego ostatniego meczu. W marcowych barażach zagra także zespół węgierski, który w ostatnich sekundach wyszarpał zwycięstwo w starciu z Walią (2:3). Niespodzianką można uznać rozstrzygnięcia w grupie I, gdzie Norwegia wyprzedziła reprezentację Włoch. Wysokim zwycięstwem bilet na mundial zapewniła sobie również Portugalia (9:1).

Większych niespodzianek jeśli chodzi o wyniki, tym razem nie było. Francja wygrała z Azerbejdżanem (3:1), Anglia pokonała Albanię (2:0), a Serbia zdobyła komplet punktów w starciu z Łotwą (2:1). Z trzech punktów mógł cieszyć się także Izrael, wygrywając z Mołdawią (4:1).

Wyniki niedzielnych spotkań eliminacji Mistrzostw Świata 2026: