Urban spotka się z Lewandowskim. Oto plany nowego selekcjonera

Jan Urban pojedzie do Roberta Lewandowskiego, a Jacek Magiera do Piotra Zielińskiego - donosi TVP Sport. Takie są pierwsze plany selekcjonera i jego sztabu.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban spotka się z Lewandowskim, Magiera z Zielińskim

Reprezentacja Polski ma nowego selekcjonera. PZPN poinformował wczoraj wieczorem, że Cezary Kulesza podpisał umowę z Janem Urbanem. Były trener m.in. Górnika Zabrze podejmuje się niezwykle trudnego zadania awansu na mistrzostwa świata w 2026 roku, o czym mówi chociażby Zbigniew Boniek. Niemniej szkoleniowiec ma poparcie kibiców oraz mediów, dla których był faworytem do objęcia posady po Michale Probierzu.

Wiadomo jednak, że czasu do pierwszych meczy, które odbędą się już we wrześniu – wówczas zmierzymy się z Holandią oraz Finlandią – jest bardzo mało. Z tego powodu kluczowe okazać mogą się tzw. kompetencje miękkie, z których znany jest Jan Urban. Jedną z palących kwestii jest sprawa opaski kapitańskiej, którą Robertowi Lewandowskiemu odebrał Michał Probierz.

Jan Urban przekazał, że chce powrotu napastnika Barcelony do kadry, ale nie wiadomo, czy odzyska on opaskę. Według informacji przekazanych przez „TVP Sport” w tej sprawie wkrótce odbędzie się spotkanie. Jan Urban ma polecieć do Roberta Lewandowskiego, a Jacek Magiera (II trener w sztabie Urbana) do Piotra Zielińskiego.

