Urban wypalił ws. kapitana. Lewandowski wróci do kadry?

Urban chce powrotu Lewandowskiego do reprezentacji Polski

Jan Urban. To właśnie on został ogłoszony jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wybranek Cezarego Kuleszy był faworytem także większości kibiców oraz mediów, co powoduje, że początkowy jego odbiór jest bardzo dobry. Utrzymanie tego nastawienia nie będzie jednak łatwe, bowiem przed kadrą bardzo ważne i bardzo trudne mecze, a czasu – jak zawsze – jest mało.

Niemniej wydaje się, że były szkoleniowiec m.in. Górnika Zabrze oraz Legii Warszawa ma plan na zespół Biało-Czerwonych. Przede wszystkim będzie musiał naprawić jednak zepsutą atmosferę wokół kadry i w samym jej środku. Wrócił już także temat opaski kapitańskiej, którą Michał Probierz odebrał Robertowi Lewandowskiemu. Jan Urban w rozmowie z kanałem „Łączy Nas Piłka” jasno zadeklarował, że chce powrotu gracza Barcelony do drużyny.

– Nikt tego nie mówi, ale wyobraźmy sobie, że Robert mówi: „kończę z grą w reprezentacji, chcę skoncentrować się tylko na klubie”. Tak też może tak być. Oczywiście, zrobię wszystko, żeby tak się nie stało i Robert wrócił do zespołu. Wiemy, w jakiej sytuacji jest nasza polska piłka i nie możemy sobie pozwolić, żeby Roberta nie było w tej reprezentacji – powiedział Jan Urban w rozmowie z kanałem „Łączy Nas Piłka”.

