Arsenal szykuje ofertę za pomocnika. W grze nawet 60 mln euro

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Victor Froholdt na radarze Arsenalu

Arsenal na początku kwietnia doznał dwóch kolejnych porażek w Premier League, przez co piłkarze Manchesteru City zdołali na moment zrównać się punktami z Kanonierami. Drużyna prowadzona przez Mikela Artety szybko jednak wróciła na właściwe tory, odnosząc dwa zwycięstwa z rzędu i ponownie objęła pozycję lidera tabeli.

Londyńczycy wciąż mają ogromne szanse na zakończenie sezonu z wielkim sukcesem. Arsenal nie tylko walczy o mistrzostwo Anglii, ale także awansował do finału Ligi Mistrzów. W decydującym spotkaniu zmierzy się z Paris Saint-Germain, które broni prestiżowego trofeum.

Wszystko wskazuje na to, że jednym z głównych celów transferowych Kanonierów stał się Victor Froholdt z FC Porto. Według informacji „The Times”, Arsenal jest gotów zapłacić za 20-letniego pomocnika nawet 60 milionów euro. Reprezentant Danii jest jedną z kluczowych postaci portugalskiego giganta w drodze po mistrzostwo kraju. W obecnych rozgrywkach Froholdt zdobył osiem bramek i zanotował sześć asyst w 50 spotkaniach.

Duńczyk trafił do Porto zaledwie rok temu z FC Kopenhaga za 20 milionów euro. Portugalski klub od lat słynie z rozwijania młodych talentów i sprzedawania ich za ogromne kwoty do największych drużyn. Dlatego władze Smoków mogą przygotowywać się na kolejny wielki transfer. Froholdt znajduje się także na radarze Liverpoolu oraz Newcastle United. W Porto panuje przekonanie, że zatrzymanie młodego Duńczyka może okazać się bardzo trudne.