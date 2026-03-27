Hiszpania nie dała żadnych szans Serbii w towarzyskim starciu na Estadio de la Ceramica. Goli nie brakowało także w innych pojedynkach europejskich gigantów.

MAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Szwajcaria - Niemcy

Hiszpania bezlitosna, grad goli w Bazylei

W czwartkowy wieczór rozegrano kilka meczów towarzyskich z udziałem największych ekip Starego Kontynentu. O 20:45 rozpoczęły się spotkania Anglia – Urugwaj, Holandia – Norwegia i Szwajcaria – Niemcy.

W rywalizacji na Wembley pierwsza bramka padła dopiero w 81. minucie. Do siatki trafił Ben White. Goście odpowiedzieli za sprawą Fede Valverde, który w doliczonym czasie gry wykorzystał rzut karny.

W 24. minucie zmagań w Amsterdamie Andreas Schjelderup popisał się kapitalnym strzałem przy słupku i nie dał szans Bartowi Verbruggenowi. Oranje wyrównali dziewięć minut później golem Virgila van Dijka, w 51. minucie zwycięskie trafienie zanotował Tijjani Reijnders.

Niemcy wracali dwa razy, Szwajcaria drugi raz już nie wróciła

Kibice zgromadzeni na St. Jakob-Park w Bazylei obejrzeli aż siedem bramek. Wynik tego pojedynku w 17. minucie otworzył Dan Ndoye. Po dziewięciu minutach Niemcy cieszyli się z remisu – Jonathan Tah skorzystał z dogrania Floriana Wirtza. Kwadrans później Szwajcaria znowu była na powadzeniu po strzale Breela Embolo. A w doliczonym czasie Wirtz asystował Serge’owi Gnabry’emu, który doprowadził do wyrównania.

Po zmianie stron… nie zmieniło się zbyt wiele. W 61. minucie do siatki trafił Wirtz, w 79. minucie gola z dystansu fetował Joel Monteiro, a po sześciu minutach ekipa Juliana Nagelsmanna wróciła na prowadzenie za sprawą drugiej bramki gwiazdy Liverpoolu. Niemy wygrali 4:3.

Hiszpania nie miała problemów

O 21.00 wybrzmiał pierwszy gwizdek potyczki Hiszpania – Serbia. Już w 16. minucie Mikel Oyarzabal otrzymał piłkę od Fermina Lopeza i mocnym strzałem pokonał Vanję Milinkovicia-Savicia. W 43. minucie napastnik Realu Sociedad cieszył się z dubletu – tym razem asystował mu Pau Cubarsi. Gospodarze ustalili wynik meczu w 72. minucie. Ferran Torres dograł do Victora Munoza, a snajper Osasuny skierował futbolówkę do siatki.

