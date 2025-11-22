Buffon bije na alarm. Włochy wciąż płacą za błędy sprzed lat

Reprezentacja Włoch wciąż nie jest pewna gry na mistrzostwach świata. Na temat aktualnej sytuacji we włoskiej piłce wypowiedział się Gianluigi Buffon dla "La Gazzetta dello Sport".

Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon o kłopotach reprezentacji Włoch

Reprezentacja Włoch według narracji Gianluigiego Buffona wciąż płaci za błędy przeszłości. Były reprezentant kraju wypowiedział się na ten temat w rozmowie z „La Gazzetta dello Sport”.

– Włochy znajdują się obecnie w okresie przejściowym i nie wiedzą, jaką drogę obrać. Płacimy za błędy przeszłości. Obecne wyniki zespołu sięgają dwudziestu lat wstecz, kiedy to polegaliśmy na Buffonie, Cannavaro i Tottim. Myśleliśmy, że będą trwać wiecznie. Niemniej nawet wtedy musieliśmy przemyśleć nasze modele techniczne i taktyczne – mówił mistrz świata z 2006 roku.

Rozwiązania? Zaczniemy od samego dołu: pracy z dziećmi w wieku od siedmiu do trzynastu lat. Poprawę można osiągnąć później, ale talent rozwija się wcześniej. Rozmawiamy z Prandellim, aby ustalić, jak podejść do tego projektu, ale chcieliśmy poczekać do końca eliminacji do mundialu, aby podjąć ostateczną decyzję – podkreślił Buffon.

– Co jeśli wszystko pójdzie nie tak? Wszyscy udadzą się do domu, pojawi się ktoś inny z innymi pomysłami i niewykluczone, że dotychczasowe projekty zostaną anulowane. Prawda jest taka, że w takich działaniach potrzebna jest stabilność – powiedział Włoch.

Azzurri w barażu o awans na mistrzostwa świata powalczą z Irlandią Północną. Zwycięzca tej potyczki zmierzy się z lepszym z pary Walia – Bośnia i Hercegowina.

