La Liga kontra Barcelona. Tebas może ponieść poważne konsekwencje

Prezes La Liga może zostać zdyskwalifikowany lub zawieszony. Konkretne informacje na ten temat przekazało internetowe wydanie dziennika "AS". Chodzi o wątek FC Barcelony.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Javier Tebas

Tebas może zostać ukarany za ujawnianie poufnych danych finansowych FC Barcelony

Prezes La Liga niewykluczone, że znajdzie się w dużych tarapatach. Javier Tebas, według informacji internetowego wydania dziennika „AS”, może zostać zawieszony lub zdyskwalifikowany. Ma to być następstwem tego, że Hiszpański Trybunał Administracyjny ds. Sportu wszczął specjalne postępowanie przeciwko szefowi ligi hiszpańskiej.

Źródła ujawniają, że tłem całej sprawy mają być kłopoty finansowe FC Barcelony w poprzedniej kampanii. W tym czasie klub ze Spotify Camp Nou miał trudności między innymi z rejestracją Daniego Olmo, pozyskanego latem 2024 roku z RB Lipsk za 55 milionów euro.

La Liga informowała wcześniej o trudnościach finansowych Blaugrany związanych ze sprzedażą lóż VIP na Camp Nou. Nowy audytor ligi stwierdził, że Barcelona niesłusznie uwzględniła w swoich sprawozdaniach finansowych 100 milionów euro przychodów z niesprzedanych miejsc VIP. Z tego powodu liga zamierzała unieważnić umowę, która wcześniej pozwalała klubowi na rejestrację zawodników.

Barcelona oskarżyła z kolei Tebasa o naruszenie poufności. W odpowiedzi La Liga usunęła oświadczenie ze swojej oficjalnej strony internetowej i innych oficjalnych kanałów. Jeśli Trybunał Administracyjny ds. Sportu uzna działacza za winnego, grożą mu kary od publicznej nagany, przez zawieszenie na okres od dwóch miesięcy do roku, aż po ewentualne zwolnienie z pracy.

Czytaj więcej: Liverpool chce zrobić psikusa Man Utd. Nowy kandydat do wzmocnienia środka pola