Neymar pod presją. Vinicius Junior ujawnił kulisy sytuacji w kadrze

21:09, 25. marca 2026
Luka Pawlik Źródło:  Globo Esporte

Neymar ma plan związany z powrotem do reprezentacji Brazylii na mistrzostwa świata w Ameryce Północnej. Ostatnio natomiast ciekawą wypowiedzią podzielił się Vinicius Junior.

Obserwuj nas w
fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Vinicius Junior o Neymarze

Neymar ostatecznie nie znalazł się w kadrze reprezentacji Brazylii na spotkania kontrolne z Francją i Chorwacją. Tymczasem niedawno ciekawymi przemyśleniami na temat zawodnika Santosu podzielił się gwiazdor Realu Madryt.

– W ostatnich sezonach był jednym z najlepszych, podobnie jak Raphinha czy Casemiro. Nie ma co mówić – ma ogromne doświadczenie. Presja na Neymarze jest normalna. Nie mogę być obiektywny, bo Ney jest jednym z moich idoli. Robi wszystko, co w jego mocy, żeby dać z siebie wszystko i wrócić do reprezentacji. Teraz decyzja należy do trenera. Niemniej my, zawodnicy, zawsze chcemy grać z najlepszymi – przekonywał Vinicius Junior cytowany przez Globo Esporte.

– Trener Carlo Ancelotti zawsze rozmawia z zawodnikami. Pyta, na jakiej pozycji chcemy grać, jak wolimy bronić. W każdym razie decyzja należy do niego. Dialog z nim jest dla nas ważny, ponieważ zawsze się od niego uczymy. Mamy nadzieję, że jego pomysły zostaną przyswojone i wdrożone jak najszybciej – uzupełnił piłkarz.

Neymar to zawodnik, który ma kontrakt ważny z Santosem do końca tego roku. 128-krotny reprezentant Brazylii w tej kampanii wystąpił w pięciu meczach, notując w nich trzy trafienia i dwa kluczowe podania. Na boisku piłkarz spędził jak na razie ponad 400 minut. Z kolei okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć przy okazji starcia z Remo w ramach dziewiątej kolejki brazylijskiej Serie A.

