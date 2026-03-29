Pokaz siły Francji. Kolumbia odpowiedziała tylko raz

23:12, 29. marca 2026
Michał Stompór
Francja w towarzyskim meczu na Northwest Stadium w Landover pozwoliła Kolumbii na zbyt wiele. Trójkolorowi dali się zaskoczyć tylko raz.

Kolumbia - Francja
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Kolumbia - Francja

Francja rozbija Kolumbię. Dublet Doue

Trwa marcowa przerwa na spotkania reprezentacji. Francja, która trzy dni temu pokonała Brazylię, w swoim drugim meczu zmierzyła się z Kolumbią. Pojedynek Trójkolorowych z Los Cafeteros zaplanowano na Northwest Stadium w Landover.

Drużyna z Ameryki Południowej skutecznie broniła się do 29. minuty. Wtedy z 16. metra przymierzył Desire Doue, Daniel Munoz interweniował na tyle niefortunnie, że uniemożliwił Alvaro Montero jakąkolwiek reakcję. W 41. minucie Marcus Thuram skorzystał z dośrodkowania i strzałem głową uprzedził Montero. Asystę zanotował Maghnes Akliouche.

Po zmianie stron Francja nie zwolniła tempa i w 56. minucie podwyższyła prowadzenie. Akliouche zaliczył świetny przechwyt i dograł do Rayana Cherkiego. Pomocnik Manchesteru City od razu oddał do Thurama, a zdobywca drugiej bramki wypatrzył Doue – napastnik PSG uderzeniem przy słupku zaskoczył Montero.

Kolumbia odpowiedziała tylko raz. W 77. minucie Jaminton Campaz otrzymał podanie od Jeffersona Lermy i pokonał Brice’a Sambę.

