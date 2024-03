Mason Greenwood mimo rozegrania jednego meczu w reprezentacji Anglii może zdecydować się na zmianę barw narodowych. Anglik jest kuszony do zmiany kadry przez jamajską federację. Na ten temat wypowiedział się selekcjoner tamtejszej reprezentacji w rozmowie z The Athletic.

Źródło: The Athletic

Imago / Alex Carreras Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood może zagrać w reprezentacji Jamajki

Anglik ma jamajskie korzenie

Greenwood wystąpił w jednym meczu angielskiej drużyny narodowej

Mason Greenwood może zamienić Anglię na Jamajkę

Mason Greenwood może podążyć drogą takich piłkarzy jak Demarai Gray czy Michail Antonio i zmienić reprezentację narodową. Choć Anglik ma za sobą debiut w angielskiej kadrze, to miało to miejsce w 2020 roku. Zagrał wtedy 12 minut w meczu Ligi Narodów przeciwko Islandii.

Ze względu na to, że Greenwood posiada jamajskie korzenie, to ma możliwość reprezentowania barw Jamajki na arenie międzynarodowej. Plotki na temat zmiany kraju przez 22-latka podsycił selekcjoner Heimir Hallgrimsson w rozmowie z portalem The Athletic.

– Oczywiście chciałbym mieć w zespole najlepszych piłkarzy. Tak, jak wszyscy inni trenerzy. Nie powiem czy to się wydarzy, bo decyzja należy do zawodnika – powiedział Hallgrimsson w rozmowie z The Atheltic.

Mason Greenwood przed sezonem został wypożyczony z Manchesteru United do hiszpańskiego Getafe. Przeprowadzka na Półwysep Iberyjski wyszła mu na dobre. Anglik prezentuje dobrą formą, a w tej kampanii strzelił w La Liga 6 bramek w 23 meczach.