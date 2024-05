fot. Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: AS Roma - Juventus

AS Roma – Juventus, czyli szlagier Serie A z golami

AS Roma w niedzielnym hicie ligi włoskiej mierzyła się z Juventusuem. Ekipa z Rzymu skupiała się na tym, aby zrobić krok w kierunku wywalczenia miejsca premiowanego gra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Z kolei Bianconeri mieli zamiar wrócić na zwycięski szlak i na finiszu postraszyć jeszcze AC Milan, chcąc wywalczyć wicemistrzostwo kraju.

W potyczce na Stadio Olimpico w wyjściowym składzie zagrał Wojciech Szczęsny. Pozostali polscy graczy w obu ekipach musieli zadowolić się miejsce na ławce rezerwowych. Mowa oczywiście o Arkadiuszu Miliku w Juve i Nicoli Zalewskim w ekipie z Rzymu.

Na pierwszego gola przyszło kibicom czekać do 15 minuty. Wówczas w roli głównej wystąpił Romelu Lukaku. Belgijski napastnik strzelił 12. gola w tej kampanii, wykorzystując nieporadność ekipy z Turynu.

🔥 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐥𝐮 𝐋𝐮𝐤𝐚𝐤𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐬𝐢𝐚𝐭𝐤𝐢! 🔥



AS Roma prowadzi w hitowym starciu z Juventusem FC! ⚽️💥



Mecz trwa Eleven Sports 1! 📺 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/WERyURRQkW — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 5, 2024

Na odpowiedź turyńczyków nie trzeba było długo czekać. Do wyrównania doprowadził Bremer, który wykorzystał podanie wszędobylskiego Federico Chiesy. Defensor Starej Damy finalnie mógł się cieszyć z trzeciego trafienia w tej kampanii. Do końca pierwszej połowy więcej goli nie padło i obie drużyny udały się na przerwę z remisem 1:1.

😍 Federico Chiesa najpierw wkręcił rywala w ziemię, a potem dograł idealną piłkę na głowę Bremera! ⚽️🤌



Juventus FC wyrównuje stan rywalizacji w meczu z AS Romą! 🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/hKa0RnY9Xk — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 5, 2024

Ogólnie w pierwszej odsłonie rywalizacji więcej z gry mieli gospodarze. Dłużej utrzymywali się przy piłce i stwarzali sobie lepsze sytuacje. Nie miało to jednak przełożenie na wypracowanie przewagi bramkowej. Ciekawostka jest natomiast to, ze w tej kampanii Roma wygrywała sześć razy, gdy do przerwy remisowała. Juventus natomiast w sytuacjach, gdy do przerwy dzielił się punktami, to ostatecznie sięgał po pełną pulę dziewięć razy.

