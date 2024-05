fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Manchester United

Crystal Palace – Manchester United, typy i przewidywania

Manchester United ma jeszcze o co grać w tym sezonie. Ekipa Erika ten Haga walczy o zajęcie szóstego miejsca w Premier League, co da możliwość gry w kolejnej edycji Ligi Konferencji Europy. Na dodatek, ma przed sobą starcie z Manchesterem City w finale Pucharu Anglii. Dojdzie do niego dopiero po zakończeniu ligowych zmagań, więc póki co Czerwone Diabły w pełni skupiają się na tych rozgrywkach.

W poniedziałek Manchester United zagra na wyjeździe z Crystal Palace. Orły jakiś czas temu obawiały się o utrzymanie w elicie, lecz po okresie lepszych wyników nie mają już szans na spadek z Premier League. To piłkarze z Old Trafford będą więc bardziej zdesperowani, aby osiągnąć korzystny rezultat. Mają też oczywiście więcej jakości. Mój typ – wygrana Manchesteru United.

Crystal Palace – Manchester United, ostatnie wyniki

Crystal Palace ma za sobą serię bardzo dobrych wyników, która pozwoliła zapewnić utrzymanie w Premier League. W miniony weekend Orły zremisowały z Fulham 1-1, a wcześniej zaliczyły trzy kolejne zwycięstwa – z Newcastle United (2-0), West Hamem (5-2) oraz Liverpoolem (1-0). W ligowej tabeli zajmują 14. miejsce z dorobkiem 40 punktów.

Manchester United przeplata lepsze wyniki ze znacznie gorszymi, choć na ogół punktuje na niewystarczającym poziomie. Ma za sobą bolesny remis z Burnley, który poprzedziły ligowe zwycięstwo z Sheffield United oraz zwycięstwo z Coventry w półfinale Pucharu Anglii. W Premier League Czerwone Diabły zajmują siódme miejsce, a do szóstego Newcastle United tracą dwa punkty.

Crystal Palace – Manchester United, historia

W pierwszej części tego sezonu Crystal Palace świętowało zdobycie trzech punktów na Old Trafford. Udało się wówczas pokonać Manchester United po trafieniu Joachima Andersena. Wcześniej Czerwone Diabły nie przegrały w czterech kolejnych meczach bezpośrednich z Orłami.

Crystal Palace – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość niespodziewanie uważają, że to Crystal Palace jest faworytem poniedziałkowego meczu. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 2.34. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Manchesteru United jest to nawet 2.82. Kurs na remis waha się z kolei między 3.60 a 3.80. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Crystal Palace – Manchester United, przewidywane składy

Crystal Palace: Henderson, Clyne, Andersen, Richards, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Ayew, Olise, Mateta

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Casemiro, Dalot, McTominay, Mainoo, Antony, Fernandes, Garnacho, Hojlund

Crystal Palace – Manchester United, kto wygra?

Crystal Palace – Manchester United, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz 36. kolejki Premier League pomiędzy Crystal Palace a Manchesterem United rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w platformie streamingowej Viaplay.

