Solskjaer zostanie selekcjonerem? Wcześniej reprezentacji odmówił Jose Mourinho

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ole Gunnar Solskjaer

Kanada kusi Solskjaera

Ole Gunnar Solskjaer od momentu zwolnienia z Manchesteru United pozostaje bez pracy. Norweg stracił posadę szkoleniowca Czerwonych Diabłów w listopadzie 2021 roku. Podczas pracy na Old Trafford jego największym sukcesem było wicemistrzostwo Premier League oraz awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Mimo kilku ofert Norweg nie zdecydował się na podjęcie nowej pracy. 51-latek w przeszłości był kuszony przez kilka klubów, a ostatnio irlandzkie media łączyły go z przejęciem roli selekcjonera reprezentacji Irlandii. Aktualnie Solskjaer został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną do federacji kanadyjskiej. Tamtejszy zarząd widzi go w roli selekcjonera kadry narodowej, która przygotowuje się do Mistrzostw Świata 2026, której Kanada jest współgospodarzem.

Mourinho i Lampard odrzucili możliwość pracy z reprezentacją

Wcześniej możliwość pracy w roli selekcjonera miał Jose Mourinho oraz Frank Lampard. Portugalczyk odrzucił od razu ofertę, bowiem chce wrócić do pracy w klubie. Natomiast Anglik nie jest przekonany, że praca za oceanem pomoże mu w powrocie na karuzelę trenerską.

Alternatywą w przypadku kolejnej odmowy tym razem ze strony Solskjaera zostaje Paul Clement, Aitor Karanka oraz Bobby Smyrniotis. Aktualnie w roli tymczasowego selekcjonera reprezentację Kanady prowadzi Mauro Biello. Największymi gwiazdami The Canucks są znani z europejskich boisk Alphonso Davies (Bayern Monachium) oraz Jonathan David (OSC Lille).