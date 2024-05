fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao irytował ultrasów AC Milan

Rafael Leao nie prezentował się dobrze w niedzielnym spotkaniu ligi włoskiej z udziałem AC Milan i Genoi. Zawodnik finalnie został zmieniony w 67. minucie. W momencie, gdy Portugalczyk opuszczał boisko, to kibice go wygwizdywali. To sprawiło, że zawodnik nie usiadł na ławce, a udał się natychmiast do szatni.

To nie pierwsza tego typu sytuacja z udziałem reprezentanta Portugalii, przekazał serwis Football Italia. Rafael Leao już w kwietniu musiał zmierzyć się z nieprzyjemnymi odgłosami z trybun w swoim kierunku, co było następstwem słabej gry zawodnika. Taka sytuacja miała miejsce przy okazji porażki z AS Romą w 1/4 finału Ligi Europy. Rafael Leao nie czuł się z tym dobrze, wyładowując swoją złość w strefie mieszanej w trakcie rozmowy z jednym z dziennikarzy.

Kibice chcą konkretnych informacji dotyczących strategii klubu

Z kolei przy okazji starcia Rossonerich z Grifonami ultrasi mediolańskiej ekipy poszli krok dalej. Tym razem opuścili trybuny 10 minut przed końcem spotkania, wyrażając swoje niezadowolenie aktualną sytuacją w klubie z Mediolanu. Wcześniej śledzili zawody w ciszy, nie prowadząc zorganizowanego dopingu. Fani 19-krotnych mistrzów Włoch oczekują między innymi jasnych informacji związanych ze strategią klubu na letnie okno transferowego.

Mediolańska ekipa zremisowała niedzielne starcie z Genoą (3:3). Był to ósmy remis Milanu w tym sezonie. Drużyna Stefano Pioliego aktualnie jest wiceliderem rozgrywek, legitymując się bilansem 71 oczek. Rossoneri są bez zwycięstwa już od czterech spotkań, notując w nich trzy remisy i porażkę.

