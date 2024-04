Tottenham już do końca rozgrywek Premier League będzie musiał radzić sobie bez podstawowego obrońcy. Kontuzja wykluczy go także z udziału w zbliżającym się Euro 2024. Rehabilitacja ma potrwać przynajmniej trzy miesiące.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Destiny Udogie (Tottenham)

Premier League. Obrońca Tottenhamu nie zagra na Euro

Destiny Udogie poinformował, że dla niego sezon dobiegł końca. Wszystko wskazuje na to, że defensor Tottenhamu, który do Londynu przeniósł się w lecie 2023 roku, opuści nie tylko sześć ostatnich spotkań Premier League. Kontuzja, po której rehabilitacja ma potrwać trzy miesiące, uniemożliwi mu występ na Euro 2024. Gdyby nie uraz, 21-latek bez wątpienia mógłby liczyć na powołanie.

Trzykrotny reprezentant Włoch w tym sezonie rozegrał 30 meczów, strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Do tej pory zabrakło go w składzie tylko w czterech pojedynkach. Udogie dwukrotnie pauzował za kartki i dwa razy na udział w ligowej kolejce nie pozwolił mu stan zdrowia.

– Plany serca należą do człowieka, ale odpowiedź języka pochodzi od Pana – napisał defensor Spurs, dodając zdjęcia ze szpitala. – Kontuzja sprawia, że mój sezon kończy się przedwcześnie. Nie umniejsza to jednak tego, jak bardzo jestem wdzięczny każdej osobie, która wspierała mnie w tym roku – dodał zawodnik, który w grudniu przedłużył swoją umowę z klubem aż do końca sezonu 2029/30.

