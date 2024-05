Jose Mourinho na łamach portalu O Jogo wyznał, że był o krok od pracy z reprezentacją Portugalii. The Special One wierzy, że prędzej czy później prawdopodobnie zostanie selekcjonerem.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho nie wykluczył podjęcia pracy w reprezentacji Portugalii

Jose Mourinho od stycznia bieżącego roku pozostaje bezrobotny. Portugalczyk ze względu na niezadowalające wyniki został zwolniony z funkcji trenera AS Romy. The Special One łącznie w stolicy Włoch spędził dwa i pół roku, a za jego kadencji klub sięgnął po zwycięstwo w Lidze Konferencji. 61-latek mimo kolejnego już zwolnienia w swojej karierze trenerskiej nie może narzekać na brak ofert. W ostatnich miesiącach jego nazwisko pojawiało się w kontekście pracy z drużynami Saudi Pro League oraz Premier League.

Mimo kilku ofert Portugalczyk nie zdecydował się jeszcze na podjęcie nowej pracy. Charyzmatyczny trener niemal od razu odrzucił możliwość pracy poza Europą. Jako argumentu użył chęci pracy w czołowej lidze TOP5. Natomiast przy okazji niedawnego wywiadu dla “O Jogo” zdradził, że miał możliwość pracy z reprezentacją Portugalii. Od pracy z kadrą narodową był o włos, lecz nie wykluczył, że w przyszłości może zostać selekcjonerem rodzimej kadry.

– Miałem możliwość podjęcia pracy w reprezentacji Portugalii. Było bardzo blisko. Aktualnie jesteśmy na Euro z trenerem, który wykonuje fantastyczną pracę. Mamy wspaniałe pokolenie zawodników. Chcę, żeby wszystko poszło dobrze, żeby wygrali. Jeśli tak się stanie, trener zostanie i będzie pracować na Mistrzostwach Świata. Co do mojej przyszłości – jeśli ma się to wydarzyć, to prędzej czy później tak będzie – powiedział Jose Mourinho w rozmowie z O Jogo.