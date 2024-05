FC Barcelona nie wyklucza rozstania się z Robertem Lewandowskim, który w stolicy Katalonii inkasuje wielkie pieniądze. Barca rozważa zastąpienie polskiego napastnika Darwinem Nunezem - podaje brytyjska gazeta The Sun. Lewy zapowiedział jednak pozostanie na Camp Nou.

Źródło: The Sun

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Darwin Nunez łączony z Barceloną. Zajmie miejsce Lewego?

Rosnąca pensja Roberta Lewandowskiego może być zmartwieniem dla zmagającej się z problemami finansowymi Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski w kilku ostatnich wywiadach zapewnił, że nie ma zamiaru odchodzić z drużyny Dumy Katalonii, ale włodarze Blaugrany mogą wywierać na niego presję. Kontrakt naszego napastnika z Barcą wygasa dopiero 1 lipca 2026 roku, a w sezonie 2024/2025 ma on zarabiać aż 32 mln euro za rok gry.

Jak poinformował brytyjski dziennik “The Sun”, Barcelonie nie uśmiecha się płacenie aż tak wysokiej pensji Robertowi Lewandowskiemu i chętnie pozbyłaby się snajpera. Klub z Camp Nou podobno już nawet wybrał potencjalnego następcę Lewego, którym w przypadku jego odejścia miałby zostać Darwin Nunez. 24-letni Urugwajczyk w Liverpoolu inkasuje dużo mniej, aniżeli 148-krotny reprezentant Biało-Czerwonych w katalońskim zespole.

Robert Lewandowski w 45 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 24 bramki i zaliczył 9 asyst. 35-latek do hiszpańskiego klubu przeprowadził się w 2022 roku z Bayernu Monachium. Blaugrana wówczas zapłaciła za niego 45 milionów euro i choć w pierwszym sezonie gwiazdor zarabiał tylko 20 mln euro, to w dwóch kolejnych kampaniach pensja Polaka proporcjonalnie rośnie, na co obie strony umówiły się przy okazji nawiązania współpracy.