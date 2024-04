Julian Nagelsmann zdecydował się przedłużyć kontrakt z niemieckim związkiem piłki nożnej do 31 lipca 2026 roku. Selekcjoner Die Mannschaft skomentował swoją decyzję. - Wybrałem sercem - powiedział były trener Bayernu Monachium.

Nagelsmann: To wielki zaszczyt móc trenować drużynę narodową

Niemiecka federacja w piątek po południu oficjalnie poinformowała, że doszła do porozumienia z Julianem Nagelsmannem w sprawie kontynuowania współpracy. 36-latek tym samym nie wróci do Bayernu Monachium i jeśli Die Mannschaft nie zaprezentuje się fatalnie na EURO 2024, to Nagelsmann będzie opiekunem kadry narodowej również na MŚ 2026. Były trener Lipska skomentował swoją decyzję o przedłużeniu umowy z DFB.

– To decyzja podjęta sercem. Jestem zaszczycony faktem, że mogę trenować drużynę narodową i pracować z najlepszymi zawodnikami w Niemczech. Dzięki udanym, pełnym pasji występom mamy szansę zainspirować cały kraj. Dwa marcowe zwycięstwa nad Francją i Holandią dały nam tego przedsmak. Byłem bardzo poruszony entuzjazmem kibiców – powiedział Julian Nagelsmann cytowany przez oficjalną stronę internetową niemieckiej federacji.

– Razem chcemy rozegrać udane Mistrzostwa Europy na naszych boiskach, właśnie do tego teraz dążymy. Następnie, wraz z moim zespołem trenerskim, z niecierpliwością czekam na kolejne wyzwanie, jakim są Mistrzostwa Świata – dodał były szkoleniowiec Bayernu Monachium. Nagelsmann na stanowisku selekcjonera reprezentacji Niemiec ma pozostać co najmniej do 31 lipca 2026 roku. Wtedy wygaśnie jego kontrakt z tamtejszym związkiem piłki nożnej.