Reprezentacja Polski do lat 17 na przełomie maja i czerwca weźmie udział w Mistrzostwach Europy. Selekcjoner Rafał Lasocki ogłosił listę powołanych zawodników, którzy polecą na Euro.

Rafał Lasocki ogłosił 21-osobowy skład na Mistrzostwa Europy U17

Reprezentacja Polski za dwa tygodnie rozpocznie zgrupowanie przed zbliżającym się udziałem w Mistrzostwach Europy do lat 17. Biało-czerwoni w Warszawie stawią się 13 maja, a kilka dni później (17 maja) wylecą na Cypr, gdzie czeka ich rywalizacja w grupie C z rówieśnikami z Włoch, Szwecji oraz Słowacji. Selekcjoner młodzieżowej kadry Rafał Lasocki ogłosił listę 21 zawodników, którzy otrzymali powołanie na Euro do lat 17.

W porównaniu do ostatniego zgrupowania, na którym Polska wywalczyła prawo gry na Mistrzostwach Europy U17 doszło do dwóch zmian personalnych. Na liście powołanych zabrakło Adriana Przyborka oraz Patryka Mazura. Ich miejsce w kadrze zajęli Stanisław Gieroba oraz Filip Baniowski.

Lista 21 zawodników powołanych na Mistrzostwa Europy U17:

Biało-czerwoni grę na Euro rozpoczną od spotkania z Włochami, które odbędzie się 21 maja o godzinie 19:30. Następnym rywalem podopiecznych Rafała Lasockiego będzie kadra Szwecji. Drugi mecz w grupie zostanie rozegrany 24 maja o godzinie 17:00. Na zakończenie fazy grupowej Polska zagra ze Słowacją 27 maja o godzinie 17:00.

Awans do następnej rundy wywalczą dwie najlepsze reprezentacje. W przypadku dalszej gry na etapie ćwierćfinału młodzieżowa kadra Polski do lat 17 o awans do półfinału zagra 30 maja. Potencjalnym rywalem naszych kadrowiczów może być jedna z drużyn z grupy D, czyli Francja, Anglia, Portugalia lub Hiszpania.