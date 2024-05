AS Roma zremisowała w Juventusem (1:1) w meczu 35. kolejki Serie A. Gole padły tylko w pierwszej połowie. Po zmianie stron z dobrej strony pokazał się Wojciech Szczęsny.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: AS Roma - Juventus FC

AS Roma na remis z Juventusem

AS Roma i Juventus to były ekipy, które przed startem szlagieru dzieliła różnica sześciu oczek. Rzymianie przystępowali do potyczki po remisie z SSC Napoli (2:2). Stara Dama natomiast zremisowała z AC Milan. W wyjściowym składzie w niedzielnym starciu zagrał tylko jeden polski zawodnik, którym był Wojciech Szczęsny. Arkadiusz Milik pojawił się na boisku dopiero w 76. minucie w miejsce Dusana Vlahovicia. Z kolei Nicola Zalewski zmienił Paulo Dybale w 46. minucie.

Obie ekipy miały, o co grać w niedzielny wieczór. Giallorossi chcieli wykonać kolejny krok w kierunku wywalczenia miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Turyńczycy natomiast wciąż marzą o wicemistrzostwie kraju. Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać, bo już w 15. minucie bramkę zdobył Romelu Lukaku. Reprezentant Belgii wykorzystał błąd defensywy gości i mógł cieszyć się z dwunastego trafienia w tej kampanii.

🔥 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐥𝐮 𝐋𝐮𝐤𝐚𝐤𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐬𝐢𝐚𝐭𝐤𝐢! 🔥



AS Roma prowadzi w hitowym starciu z Juventusem FC! ⚽️💥



Mecz trwa Eleven Sports 1! 📺 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/WERyURRQkW — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 5, 2024

Na odpowiedź turyńczyków nie trzeba było długo czekać. Bremer skierował piłkę do siatki, wykorzystując bardzo dobre dośrodkowanie Federico Chiesy. Włoch wcześniej zabawił się na boku boiska z Lorenzo Pellegrinim. Tym samym na przerwie obie ekipy udały się z remisem.

😍 Federico Chiesa najpierw wkręcił rywala w ziemię, a potem dograł idealną piłkę na głowę Bremera! ⚽️🤌



Juventus FC wyrównuje stan rywalizacji w meczu z AS Romą! 🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/hKa0RnY9Xk — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 5, 2024

W drugiej odsłonie żadnej ze stron nie udało się zdobyć bramki. Chociaż każda z ekip miała sytuacje. Po stronie Juve ze świetnej strony między słupkami pokazał się polski bramkarz. Szczęsny ostatecznie zakończył mecz ze stratą tylko jednego gola, ratując swój zespół w doliczonym czasie gry przed porażką po strzale Sardara Azmouna. Roma jednocześnie na Stadio Olimpico podzieliła się punktami z Juventusem. W następnej kolejce Giallorossi zmierzą się z Atalanta. Odbędzie się to już po rewanżowym spotkaniu 1/2 finału Ligi Europy z Bayerem Leverkusen. Z kolei turyński zespół zagra z Salernitaną i to będzie ostatnie starcie Juve przed finałem Pucharu Włoch z Atalantą.

AS Roma – Juventus FC 1:1 (1:1)

1:0 Romelu Lukaku 15′

1:1 Bremer 31′