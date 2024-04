W Manchesterze United niebawem będą musieli podjąć sporo istotnych decyzji. Jedna z nich dotyczy wypożyczonych obecnie zawodników. Jak informują dziennikarze HITC, zarówno Mason Greenwood, jak i Jadon Sancho nie wrócą na Old Trafford.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Przed Manchesterem United nowe rozdanie. Czy znajdzie się w nim miejsce dla Sancho i Greenwooda?

Nawet, jeśli Manchester United ostatecznie sięgnie po Puchar Anglii, nie sposób będzie uznać sezonu w wykonaniu piłkarzy z Old Trafford za udany.

W samej Premier League nie wygrali od czterech spotkań, przez co trudno wierzyć w awans do europejskich pucharów tą drogą. Do szóstego Tottenhamu Hotspur Czerwone Diabły tracą aż dziesięć punktów.

Nic zatem dziwnego, że latem na Old Trafford trzeba będzie podjąć wiele kluczowych decyzji. Nowi właściciele już planują kadrę na przyszły sezon. Jak dowiedzieli się dziennikarze HITC, zadecydowano już też choćby w sprawie Jadona Sancho i Masona Greenwooda. Obaj Anglicy są obecnie na wypożyczeniach. Pierwszy zaliczył trudny ponowny start w Borussii Dortmund, ale ostatnio cieszył się z awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Z kolei drugi wyrósł na gwiazdę Getafe CF. Wspomniane źródło twierdzi, że Manchester United najchętniej przedłużyłby te same wypożyczenia o kolejny rok. O ile Sancho mówił wprost o chęci pozostania na Signal Iduna Park, o tyle w drugim przypadku może być trudniej. Ambicje sportowe Greenwooda sięgają bowiem wyżej, niż przeciętniak La Ligi.

22-latek rozegrał w tym sezonie 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich osiem bramek i pięć asyst.

