Lewandowski ostro o Gliku. „Przez swój styl bycia osłabił reprezentacje”

Robert Lewandowski i Kamil Glik od lat mają chłodne relacje. Kapitan reprezentacji Polski na kanale "Rymanowski Live" powiedział: "wiem, że przez swój styl bycia albo decyzje, osłabił reprezentacje".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Kamil Glik

Lewandowski odpowiedział na krytykę Kamila Glika

Chyba dla nikogo w Polsce nie jest tajemnicą, że Robert Lewandowski i Kamil Glik nie mieli i nie mają zbyt dobrych relacji. Ten drugi wielokrotnie dawał do zrozumienia, że kapitan reprezentacji Polski nie jest odpowiednią osobą do tej funkcji. Wszystko urosło do tego momentu, że po odebraniu opaski napastnikowi FC Barcelony, popularny „Glikson” wymownie skomentował to na platformie X (dawniej Twitter).

W książce Sebastiana Staszewskiego o Robercie Lewandowskim Kamil Glik jest jedną z osób, która otwarcie wypowiada się o osobie i charakterze zainteresowanego. Padają w niej nawet słowa o tym, że napastnik Biało-Czerwonych olewał treningi w kadrze. Sam Lewandowski ustosunkował się do tego w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na kanale „Rymanowski Live”.

– Był moment za kadencji trenera Nawałki, że ja rozgrywałem tyle spotkań, że czasami przyjeżdżałem na kadrę i nie miałem już z czego ruszyć. Przyszedł do mnie trener i powiedział, że jak ty tyle grasz, to może idźmy tym trybem, że będziesz dostawał 2-3 dni wolnego, będziesz trenował, ale na siłowni, z fizjoterapeutami, żebyś doszedł do siebie […]. Jeśli Kamil Glik miał z tym problem, to dlaczego do mnie nie przyszedł i nie powiedział mi tego? – powiedział Lewandowski u Bogdana Rymanowskiego.

– Nie chcę mówić źle o Kamilu, nie mam do niego jakiegoś personalnego problemu. Wiele dał reprezentacji. Oczywiście, że były momenty, w których wiem, że przez swój styl bycia albo decyzje, osłabił reprezentacje, ale nie będę miał o to pretensji. Jesteśmy inni – dodał.

