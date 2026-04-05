Reprezentacja Włoch nie zdołała awansować do Mistrzostw Świata 2026. Tymczasem Jurgen Klinsmann przejechał się po piłce w Italii. Niemiec uważa, że tacy piłkarze jak Jamal Musiala oraz Lamine Yamal, gdyby byli Włochami, to graliby dziś w Serie B.

Jurgen Klinsmann: Lamine Yamal i Jamal Musiala graliby w Serie B

Włoska piłka przechodzi właśnie żałobę. Reprezentacja Italii nie zdołała bowiem zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata 2026. To trzeci taki przypadek z rzędu, kiedy jedna z najlepszych drużyn w historii piłki reprezentacyjnej nie jedzie na mundial. Futbol na Półwyspie Apenińskim przechodzi właśnie ogromne trzęsienie ziemi.

Jurgen Klinsmann bardzo dobrze zna realia włoskiej piłki. I Niemiec ostatnio postanowił przejechać się po tamtejszym futbolu. Szkoleniowiec, cytowany przez profil „Transfer News Live” w serwisie X, powiedział, że Jamal Musiala oraz Lamine Yamal, gdyby byli Włochami, to graliby dziś w Serie B. A jak wiemy, Italia ma ogromny problem z wyszkoleniem młodych zawodników i kluby podejmują nieracjonalne decyzje.

– We Włoszech Lamine Yamal i Jamal Musiala prawdopodobnie graliby w Serie B, aby zdobyć doświadczenie. Italia płaci cenę za brak liderów, graczy uzdolnionych technicznie i zaufania do utalentowanych zawodników – powiedział Jurgen Klinsmann.

W zasadzie dziś jednym z najbardziej utalentowanych włoskich piłkarzy jest Marco Palestra. Defensor jest wypożyczony do Cagliari Calcio z Atalanty Bergamo, ale latem może zasilić wielki klub. Zawodnik znajduje się pod obserwacją m.in. FC Barcelony.