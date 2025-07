Marcin Kadziolka / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Hajto nie chce już widzieć Dawidowicza w kadrze

Reprezentacja Polski jest w olbrzymimi kryzysie. Biało-Czerwoni przede wszystkim nie mają selekcjonera, którego wybór zajmuje Cezaremu Kuleszy kolejne dni. Poza tym wokół PZPN-u wybuchają znów kolejne afery, jak chociażby tak ostatnia ujawniona na temat libacji alkoholowej władz federacji. Na domiar złego piłkarze również nie dają argumentów do optymizmu, a już w najbliższych miesiącach możemy stracić szansę na awans na mundial w 2026 roku.

To wszystko powoduje, że wielu ekspertów bardzo krytycznie wypowiada się na temat obecnej kadry. Trzeba bowiem pamiętać także, że piłkarze poza swoimi czynami na boisku, nie mogą zaliczyć udanych wypowiedzi w mediach. Do jednej z nich, tej Pawła Dawidowicza o symulowaniu kontuzji, i ogólne postawy obrońcy odniósł się teraz Tomasz Hajto przed kamerami „Polsatu Sport”.

– Nie ma prawa być już nigdy powołany do reprezentacji Polski. […] Paweł Dawidowicz nigdy reprezentacji nie pomógł i nie pomoże, więc po co go brać? Po co powoływać zawodnika, który mówi, że Robert Lewandowski ma oszukiwać i symulować kontuzję? Boiskowo też on niczym się nie broni – powiedział Hajto w rozmowie z „Polsatem Sport”.

