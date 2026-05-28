Gwiazdy chciały, aby Thierry Henry został trenerem tej wielkiej drużyny

09:15, 28. maja 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  La Dernière Heure

Romelu Lukaku ujawnił, że piłkarze reprezentacji Belgii chcieli Thierry’ego Henry’ego w roli selekcjonera po odejściu Roberto Martineza. Padły mocne słowa.

Thierry Henry
Obserwuj nas w
fot. Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Thierry Henry

Piłkarze Belgii chcieli Thierry’ego Henry’ego

Po odejściu Roberto Martineza z reprezentacji Belgii w mediach pojawiało się wiele nazwisk potencjalnych następców. Ostatecznie federacja postawiła na Domenico Tedesco, ale – jak ujawnił Romelu Lukaku – sami zawodnicy mieli zupełnie innego faworyta.

Napastnik Napoli zdradził w rozmowie z „La Dernière Heure”, że szatnia mocno naciskała na zatrudnienie Thierry’ego Henry’ego, który wcześniej pracował przy kadrze jako asystent Martineza.

– Po remisie z Chorwacją wszyscy mówili: Henry jest tym, którego potrzebujemy. On rozliczałby nas z błędów. Kiedy celujesz w najwyższy poziom, nie potrzebujesz ludzi, którzy cały czas głaszczą ego – powiedział Lukaku.

Lukaku skrytykował Domenico Tedesco

Belgijski napastnik bardzo krytycznie ocenił także okres pracy Domenico Tedesco. Według niego piłkarze już podczas EURO 2024 czuli, że zespół ma problemy taktyczne.

– Był plan taktyczny, który po prostu nie miał prawa zadziałać. Jako piłkarz to czujesz. Wielu młodych zawodników też to wiedziało, ale bali się odezwać, żeby nie usiąść na ławce – przyznał.

Lukaku porównał również atmosferę z czasów Martineza do tej, która pojawiła się później w kadrze Belgii.

– Za Martineza przed meczami zastanawialiśmy się, ile goli dziś strzelimy. Wygrywaliśmy 3:0, 5:0 czy 8:1. Potem nagle wszystko się zmieniło – dodał.

Thierry Henry był asystentem reprezentacji Belgii podczas mundiali w 2018 i 2022 roku. Ostatecznie nigdy nie objął jednak funkcji pierwszego selekcjonera „Czerwonych Diabłów”.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości