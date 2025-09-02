Grosicki zdradza, dlaczego wrócił do reprezentacji Polski

Kamil Grosicki otrzymał powołanie na najbliższe mecze reprezentacji Polski. W czerwcu jednak ogłosił zakończenie kariery w kadrze. Teraz w rozmowie z "TVP Sport" zdradza, dlaczego zdecydował się na powrót.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Reprezentacja potrzebuje Grosickiego, a ten może jej jeszcze sporo dać

Reprezentacja Polski w najbliższych dniach rozegra dwa bardzo ważne starcia w ramach eliminacji mistrzostw świata w 2026 roku. Najpierw naszym rywalem będzie Holandia, a następnie w najważniejszym meczu kwalifikacji, zmierzymy się przed własną publicznością z Finlandią.

Jan Urban nie będzie miał jednak łatwe zadania, bowiem w pierwszym meczu zdecydowanym faworytem są nasi rywale, a w drugim z Finami może wcale nie być tak łatwo, o czym przekonaliśmy się kilka miesięcy temu w Helsinkach. Niemniej na to zgrupowanie postawiono „wszystkie ręce na pokład” i nawet Kamil Grosicki wrócił z krótkiej, ale jednak, reprezentacyjnej emerytury. Skrzydłowy przy okazji ostatniego zgrupowania pożegnał się z kadrą, ale teraz do niej wrócił, a powodach powiedział w rozmowie z „TVP Sport”.

– Po tym, co zobaczyłem w Helsinkach, zdałem sobie sprawę, że dalej mogę pomagać drużynie – na boisku w sporym wymiarze czasowym oraz poza nim jako doświadczony zawodnik. Wieczorem, dzień po porażce w Finlandii, zadzwoniłem do trenera Michała Probierza ze słowami wsparcia. Były selekcjoner był atakowany najbardziej ze wszystkich, a odpowiedzialność za wynik powinna spadać także na zawodników, którzy są na boisku i realizują plan na mecz. Porażka w Finlandii bardzo mnie zabolała i zdenerwowała – powiedział reprezentant Polski w rozmowie ze „sport.tvp.pl”.

