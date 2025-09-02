Legia potwierdza transfer reprezentanta Polski! Absolutna bomba

Legia Warszawa właśnie oficjalnie potwierdziła transfer Kacpra Urbańskiego. Reprezentant Polski podpisał umowę do końca czerwca 2028 roku. Ten ruch to absolutny hit okienka w PKO Ekstraklasie.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Kacper Urbański nowym piłkarzem Legii Warszawa!

Legia Warszawa bardzo długo rozkręcała się tego lata, ale ostatni czas z pewnością pokazuje, że warto było czekać. Do stołecznego klubu przychodzą bowiem wartościowi gracze, którzy będą najprawdopodobniej jednymi z najlepszych w całej lidze. Po transferze Kamila Piątkowskiego i Noaha Weisshaupta nie zwalnia tempa i właśnie potwierdziła chyba największy transfer tego lata w PKO Ekstraklasie.

Kacper Urbański, który w ostatnich godzinach przechodził testy medyczne, podpisał właśnie kontrakt z Legią Warszawa! Umowa obowiązywać będzie do końca czerwca 2028 roku. Trudno ocenić ten ruch inaczej, niż jako imponujący transfer, który pokazuje siłę i cele Wojskowych na najbliższe miesiące. Reprezentant Polski, który ostatnio związany był z zespołem z Bolonii, miał także oferty z FC Kopenhagi czy ekipy RCD Mallorca, ale finalnie wybrał stołeczny zespół.

20-letni ofensywny pomocnik oczywiście w ostatnim czasie miał problem z regularną grą, ale w minionej kampanii wystąpił łącznie w 20 meczach i zdobył jednego gola. Łącznie na poziomie Serie A ma 39 rozegranych spotkań. W swojej karierze miał już okazję zagrać cztery mecze w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Serwis „Transfermarkt” wycenia 11-krotnego reprezentanta Polski na sześć milionów euro.

