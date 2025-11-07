Brzęczek ogłosił powołania. Reprezentacja U21 przed wielką szansą

Reprezentacja Polski do lat 21 już wkrótce rozpocznie swoje zgrupowanie przed meczami z Włochami oraz Macedonią Północną w eliminacjach młodzieżowego Euro. Oto powołania ogłoszone przez Jerzego Brzęczka.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Kadra U21 zagra z Włochami i Macedonią Północną

Reprezentacja Polski wkrótce rozegra swoje ostatnie mecze w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w 2026 roku. Rywalami seniorskiej kadry będą drużyny narodowe Holandii oraz Malty. W tym samym czasie trwać będzie jednak zgrupowanie młodzieżowych reprezentacji naszego kraju. Wśród nich jest oczywiście kadra do lat 21, która powoli staje się tą ulubioną przez fanów.

W czasie listopadowego zgrupowania reprezentacja Polski do lat 21 rozegra dwa mecze. Będą to starcia z reprezentacją Włoch oraz Macedonii Północnej. To pierwsze starcie zostanie rozegrane na stadionie Pogoni Szczecin w piątek 14 listopada, zaś cztery dni później zagramy na wyjeździe. Zainteresowanie fanów szczególnie dotyczy meczu z Włochami, wówczas dojdzie do rekordu frekwencji na meczu naszej młodzieżówki. Teraz jednak powołania na te starcia wysłał Jerzy Brzęczek.

Powołania na mecze reprezentacji Polski U21 na mecze z Włochami i Macedonią Północną:

Aleksander Bobek (ŁKS Łódź)

Wiktor Bogacz (New York Red Bulls)

Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok)

Igor Drapiński (Piast Gliwice)

Kacper Duda (Wisła Kraków)

Jan Faberski (PEC Zwolle)

Michał Gurgul (Lech Poznań)

Filip Kocaba (Zagłębie Lubin)

Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice)

Antoni Kozubal (Lech Poznań)

Mariusz Kutwa (Wisła Kraków)

Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)

Filip Luberecki (Motor Lublin)

Marcel Łubik (Górnik Zabrze)

Miłosz Matysik (Aris Limassol)

Wiktor Nowak (Wisła Płock)

Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin)

Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa)

Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok)

Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05)

Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)

Kacper Urbański (Legia Warszawa)

Oliwier Zych (Raków Częstochowa)

Zobacz także: Urban ogłosił powołania. Oto kadra na mecze z Holandią i Maltą