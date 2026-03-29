Arsenal ma problem. Siódmy gracz wycofany za zgrupowania

16:22, 29. marca 2026
Michał Stompór
Arsenal bez wątpienia nie jest zadowolony z przebiegu na mecze reprezentacji narodowych. W niedzielę już szósty zawodnik Kanonierów został wycofany ze zgrupowania swojej kadry.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal z niepokojem czeka na kolejne wieści

Podopieczni Mikela Artety walczą na trzech frontach. Arsenal prowadzi w tabeli Premier League, natomiast w Lidze Mistrzów i Pucharze Anglii awansował do ćwierćfinału. Kanonierzy chcą uniknąć kontuzji w kluczowym momencie sezonu, jednak marcowa przerwa na mecze reprezentacji zdecydowanie im tego nie ułatwia.

W niedzielę już siódmy zawodnik The Gunners został wycofany ze zgrupowania swojej kadry narodowej. Najpierw Ekwador poinformował o urazie Piero Hincapie – obrońca wraca do Londynu i nie zagra w towarzyskim starciu z Ekwadorem.

Niedługo później Hiszpania ujawniła problemy Martina Zubimendiego. Pomocnik odczuwa ból w kolanie i został wykluczony z występu w pojedynku z Egiptem. 27-latek także jest w drodze do stolicy Wielkiej Brytanii.

Wspomniana dwójka dołączy do takich piłkarzy jak William Saliba, Gabriel, Bukayo Saka, Noni Madueke i Declan Rice. Wszyscy gracze opuścili zgrupowania i czekają na dodatkowe badania.

