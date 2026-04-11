Gwiazda Barcelony przerwała trening. Kibice wstrzymali oddech

FC Barcelona w sobotni wieczór zmierzy się w La Liga z Espanyolem. Tymczasem przed tym starciem niepokojące wieści pojawiły się na temat gwiazdy Katalończyków – Lamine Yamal.

Lamine Yamal zmartwił środowisko Barcelony

FC Barcelona może wykonać w spotkaniu 31. kolejki ligi hiszpańskiej milowy krok w kierunku wygrania mistrzostwa Hiszpanii. Ekipa prowadzona przez Hansi Flick zmierzy się w roli gospodarza z Espanyolem. Tymczasem przed tą potyczką ciekawe wieści przekazał portal Sport.es.

Źródło przekazało, że podczas piątkowego treningu niekomfortowo poczuł się Lamine Yamal. Reprezentant Hiszpanii w związku z tym opuścił boisko i nie dokończył zajęć. W każdym razie badania lekarskie potwierdziły, że 18-letni skrzydłowy nie doznał żadnej poważnej kontuzji. Sport.es podał, że Lamine Yamal doznał jedynie lekkiego naciągnięcia mięśnia.

Zawodnik i tak jednak znalazł się w kadrze meczowej na derbowe starcie z Espanyolem. Lekarze w każdym razie zalecili piłkarzowi odpoczynek w dniu poprzedzającym ligową rywalizację.

Ogólnie w ośmiu ostatnich potyczkach między drużynami sześć razy górą była Barca, a dwukrotnie miał miejsce remis. Ciekawostką jest, że Barcelona po raz ostatni pokonała Espanyol na Camp Nou w listopadzie 2021 roku. Bramkę zdobył Memphis Depay.

W tym sezonie Lamine Yamal rozegrał 42 mecze we wszystkich rozgrywkach, strzelając 21 goli i notując 16 asyst. Jego obecny kontrakt z klubem obowiązuje do lata 2031 roku. Rynkowa wartość piłkarza jest natomiast szacowana na mniej więcej 200 milionów euro.