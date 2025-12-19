Droga po trofeum trwa. Conte ocenił występ Napoli

SSC Napoli pokonało AC Milan (2:0) w pierwszym spotkaniu półfinałowym turnieju o Superpuchar Włoch. Po meczu swoimi komentarzami na temat rywalizacji podzielił się Antonio Conte.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte podsumował starcie Napoli – AC Milan

SSC Napoli ma w tej kampanii apetyt, aby wygrywać jak najwięcej trofeów. Aktualny mistrz Włoch jest już pewny gry w finale Superpucharu Włoch, a ponadto rywalizuje o mistrzostwo Serie A. Szkoleniowiec ekipy ze Stadio Diego Armando Maradona w czwartek wypowiedział się na temat starcia z Milanem.

– Nie mam wiele do powiedzenia. Powtarzanie w kółko tego samego jest nudne, ale kiedy gra się co trzy dni i ma się ograniczoną liczbę zawodników, spadki formy są nieuniknione, tak jak miało to miejsce w niedzielę i może się zdarzyć w przyszłości – powiedział Antonio Conte cytowany przez oficjalną stronę internetową Napoli.

– Chcieliśmy rozegrać poważny mecz z mocną drużyną, pełną świetnych zawodników. Zawsze potrzebujemy dużej energii. Gramy wyrachowaną, a nie pragmatyczną piłkę nożną. Cieszę się, bo zawodnicy pokazali, że chcą walczyć o to trofeum – zaznaczył były selekcjoner reprezentacji Włoch.

W finale turnieju o Supercoppa Italiana ekipa z Neapolu zmierzy się ze zwycięzcą pary Inter Mediolan – Bologna. Spotkanie odbędzie się w piątek wieczorem.

Conte trafił do Napoli w lipcu 2024 roku i natychmiast wpłynął na postawę drużyny, która od tego momentu liczy się w walce o najwyższe cele. Jak na razie Włoch poprowadził Napoli w 64 spotkaniach, notując bilans 2,06 punktu na mecz.