Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Bologna sięgnęła po Puchar Włoch!

W środowy wieczór odbywał się finał Pucharu Włoch, w którym AC Milan podejmował Bolognę. Rossoneri mogli przystępować do tej rywalizacji w dobrych nastrojach. Drużyna z Mediolanu bowiem zalicza serię czterech zwycięstw z rzędu. Podopieczni Vincenzo Italiano natomiast nieco obniżyli lotu, ponieważ od trzech meczów nie potrafią zaznać smaku wygranej.

Rywalizacja na Stadio Olimpico w Rzymie od pierwszych minut stała na wysokim poziomie. Zarówno AC Milan jak i Bologna mieli swoje dobre akcje bramkowe. Jedna z sytuacji Rossonerich zakończyła się nawet cudowną podwójną interwencją Łukasza Skorupskiego. Finalnie w pierwszej połowie kibice nie obejrzeli trafień. Drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Druga odsłona natomiast wyśmienicie rozpoczęła się dla Bologni. Popularni Rossoblu w 53. minucie objęli prowadzenie za sprawą Dana Ndoye. Szwajcar wykorzystał zamieszanie w polu karnym i z bliskiej odległości pokonał Mike’a Maignana.

BOLOGNA PROWADZI Z MILANEM! 👀🚨



Dan Ndoye zdobył pierwszego gola w finale Pucharu Włoch ⚽



Podopieczni Sergio Conceicao od razu zabrali się za odrobienie strat. Ale kompletnie mieli problem ze znalezieniem drogi do bramki. Duży wpływ miała na to defensywa Bologni, która tego dnia była wyśmienicie dysponowana. Mediolańczycy robili wszystko, co w ich mocy, ale ostatecznie wynik nie uległ zmianie. Ostatecznie Puchar Włoch trafił do rąk zespołu z Renato Dall’Ara.

AC Milan w kolejnym meczu zmierzy się z AS Romą. Bologna natomiast podejmie Fiorentinę.

AC Milan – Bologna 0:1

Ndoye (53′)