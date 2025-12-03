Inter Mediolan bez kłopotu pokonał Venezię (5:1) w spotkaniu 1/8 finału Pucharu Włoch. Piotr Zieliński zagrał w tym starciu, notując asystę przy jednym z trafień.

fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Pokaz siły Interu! Zieliński z ważną asystą w pucharowej demolce

Inter Mediolan w środę wieczorem rywalizował o awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch z Venezią FC. Mecz był jednocześnie szansą na zaprezentowanie swoich umiejętności dla Piotra Zielińskiego. Reprezentant Polski zaczął spotkanie w wyjściowym składzie.

31-letni pomocnik trafił do ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza w lipcu minionego roku z SSC Napoli. Zieliński do Interu dołączył na zasadzie wolnego transferu. W tej kampanii piłkarz nie miał jednak zbyt dużo czasu, by zaprezentować się szerszej widowni. Przed potyczką w Coppa Italia zagrał co prawda w 15 spotkaniach, ale na boisku spędził nieco ponad 580 minut.

Polak w rywalizacji z Venezią pokazał się z dobrej strony w 34. minucie. Zieliński zaliczył asystę przy golu Marcusa Thurama. Dzięki temu zagraniu i bramce francuskiego napastnika Nerazzurri na przerwę udali się z trzybramkową zaliczką. Wcześniej na listę strzelców wpisali się Andy Diouf oraz Francesco Pio Esposito.

Piotr Zieliński zaliczył asystę w meczu 1/8 finału Pucharu Włoch Inter – Venezia ✅👏#CopaItalia pic.twitter.com/Q8afe4xM9s — Polsat Sport (@polsatsport) December 3, 2025

Reprezentant Polski, choć w pierwszej odsłonie zanotował kluczowe podanie przy jednym z goli, to na drugą połowę już nie wybiegł. Jego miejsce zajął Henrich Mychitarian. Ormianin podobnie jak Zieliński też okrasił występ asystą. Obsłużył podaniem Ange-Yoana Bonny’ego. Francuz strzelił piątego gola dla Interu w rywalizacji. Niedługo po starcie drugiej połowy Thuram podwyższył natomiast prowadzenie mediolańskiej drużyny na 4:0.

Finalnie Inter nie zakończył rywalizacji z czystym kontem. Po ponad godzinie spotkania honorowe trafienie dla gości zanotował Richie Sagredo. Nie miało to jednak większego wpływu na losy meczu. W następnej rundzie mediolańczycy zmierzą się z lepszym z pary AS Roma – Torino.

