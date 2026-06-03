Real Madryt zrezygnował z transferu. Perez odłożył go w czasie

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Victor Munoz musi jeszcze poczekać. Real Madryt przełożył transfer

Real Madryt planował w nadchodzące lato sprowadzić do klubu trzech byłych piłkarzy. Jednym z nich jest oczywiście Nico Paz, którego transfer wydaje się przesądzony. Królewscy mają ogłosić powrót Argentyńczyka bezpośrednio po wyborach prezydenckich. Innym zawodnikiem, który był łączony z powrotem na Bernabeu, był Victor Munoz, skrzydłowy Osasuny.

Munoz ma za sobą znakomity sezon w La Liga, gdzie strzelił 6 goli i zaliczył 2 asysty w 34 meczach. Do tego dołożył także bramkę i 3 asysty w dwóch spotkaniach Pucharu Króla. Dyspozycja 22-latka przyciągnęła uwagę Królewskich, którzy myśleli o transferze.

Wszystko zmieniło się jednak wraz z zatrudnieniem Jose Mourinho. The Special One nie planuje wzmocnień na skrzydła oraz pozycję numer dziewięć. Wobec tego transfer Munoza wydaje się mało prawdopodobny. Dziennik AS poinformował, że włodarze madryckiego klubu zdecydowali się odłożyć transakcję w czasie. Mogą sobie na to pozwolić, ponieważ zapis w kontrakcie dot. wykupu obowiązuje jeszcze przez najbliższe trzy lata do sierpnia 2029 roku. Co ciekawe, Munoz zagra na najbliższych Mistrzostwach Świata.

Munoz był piłkarzem Realu Madryt w latach 2021-2025. W barwach dorosłego zespołu wystąpił w 4 meczach. Ostatni raz w koszulce Los Blancos zagrał podczas ostatnich Klubowych Mistrzostw Świata. Osasuna zapłaciła za niego 5 mln euro.