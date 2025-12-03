Konflikt, kontrakt i przyszłość. Vinicius Junior w centrum burzy

Vinicius Junior to jeden z tych zawodników, których przyszłość budzi duże zainteresowanie. Ciekawe wieści na temat Brazylijczyka przekazał serwis Transfer News Live.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior odejdzie z Realu? Nowe doniesienia nie napawają optymizmem

Vinicius Junior ma kontrakt z Realem Madryt ważny do końca czerwca 2027 roku. W każdym razie już od dłuższego czasu trwają spekulacje dotyczące przyszłości piłkarza. Nowymi informacjami podzielił się serwis Transfer News Live, ujawniając kulisy działań klubu i samego zawodnika.

Źródło przekonuje, że Real nie zmienił swojego nastawienia względem zawodnika. Niemniej frustracja związana z przedłużającymi się rozmowami w sprawie nowej umowy ma narastać po obu stronach. Tym bardziej że relacje między Brazylijczykiem a trenerem Xabim Alonso nie są najlepsze.

Vinicius Junior w tej kampanii kilka razy zaczynał mecze na ławce rezerwowych, co miało nie spodobać się obozowi piłkarza. Jednocześnie do zawodnika mają trafiać słowa, że nie ma sensu, aby kontynuował karierę w szeregach giganta La Liga, jeśli w klubie zostanie były trener Bayeru Leverkusen.

Ogólnie otoczenie Viniciusa Juniora nie widzi powodu, aby zaakceptować niewielką podwyżkę pensji do 20 milionów euro rocznie, skoro aktualnie zawodnik inkasuje 17 milionów euro netto. Mimo wszystko prezydent klubu Florentino Pérez ma nadzieję, że ostateczne porozumienie w końcu zostanie osiągnięte.

Jasne jest, że Real chce jak najszybciej rozwiązać sprawę. Aktualna sytuacja kontraktowa zawodnika i jego tarcia ze szkoleniowcem mogą utrudniać sezon. W tej kampanii Vinicius Junior wystąpił jak na razie w 25 spotkaniach. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył też osiem asyst.

Czytaj więcej: Messi znów w Barcelonie? Deco odpowiedział jasno i dosadnie