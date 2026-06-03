Perez ogłosił nowego trenera Realu Madryt! Wielki powrót

22:13, 3. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Florentino 2026 [X]

Jose Mourinho został ogłoszony nowym trenerem Realu Madryt. Informacja o zatrudnieniu Portugalczyka pojawiła się na profilu Florentino Pereza w mediach społecznościowych.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Mourinho nowym trenerem Realu Madryt. Perez ogłosił wielki powrót

Real Madryt w najbliższy weekend wybierze nowego prezydenta klubu. Obecnie trwa kampania wyborcza, w której udział bierze dwóch kandydatów. O fotel prezydenta ubiega się Florentino Perez oraz Enrique Riquelme. Ten drugi zapowiedział, że niebawem ogłosi nazwisko gwiazdy, z którą osiągnął porozumienie ws. transferu, jeśli wygra wybory. Urzędujący sternik Królewskich ubiegł go inną informacją.

W środę późnym wieczorem (3 czerwca) na oficjalnym koncie kampanii wyborczej Florentino Pereza „Florentino 2026” pojawiła się informacja, potwierdzająca, że nowym trenerem Królewskich w sezonie 2026/2027 będzie Jose Mourinho. Post został podpisany „MOUcha historia por hacer”, co w tłumaczeniu oznacza „jeszcze wiele historii do napisania” nawiązując do powrotu The Special One.

Mourinho w minionym sezonie odpowiadał za wyniki Benfiki, z którą związał się we wrześniu tamtego roku. Choć zakończył sezon w lidze bez porażki, zajął ledwie 3. miejsce w tabeli. Wcześniej pracował w Fenerbahce, Romie, Tottenhamie, Manchesterze United czy Chelsea. Będzie to jego druga kadencja w Realu Madryt. Pierwsza miała miejsce w latach 2010-2013, podczas której zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Prowadził drużynę w 178 meczach, z których wygrał aż 127 spotkań.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości