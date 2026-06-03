Perez ogłosił nowego trenera Realu Madryt! Wielki powrót

Jose Mourinho został ogłoszony nowym trenerem Realu Madryt. Informacja o zatrudnieniu Portugalczyka pojawiła się na profilu Florentino Pereza w mediach społecznościowych.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Mourinho nowym trenerem Realu Madryt. Perez ogłosił wielki powrót

Real Madryt w najbliższy weekend wybierze nowego prezydenta klubu. Obecnie trwa kampania wyborcza, w której udział bierze dwóch kandydatów. O fotel prezydenta ubiega się Florentino Perez oraz Enrique Riquelme. Ten drugi zapowiedział, że niebawem ogłosi nazwisko gwiazdy, z którą osiągnął porozumienie ws. transferu, jeśli wygra wybory. Urzędujący sternik Królewskich ubiegł go inną informacją.

W środę późnym wieczorem (3 czerwca) na oficjalnym koncie kampanii wyborczej Florentino Pereza „Florentino 2026” pojawiła się informacja, potwierdzająca, że nowym trenerem Królewskich w sezonie 2026/2027 będzie Jose Mourinho. Post został podpisany „MOUcha historia por hacer”, co w tłumaczeniu oznacza „jeszcze wiele historii do napisania” nawiązując do powrotu The Special One.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Mourinho w minionym sezonie odpowiadał za wyniki Benfiki, z którą związał się we wrześniu tamtego roku. Choć zakończył sezon w lidze bez porażki, zajął ledwie 3. miejsce w tabeli. Wcześniej pracował w Fenerbahce, Romie, Tottenhamie, Manchesterze United czy Chelsea. Będzie to jego druga kadencja w Realu Madryt. Pierwsza miała miejsce w latach 2010-2013, podczas której zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Prowadził drużynę w 178 meczach, z których wygrał aż 127 spotkań.