Federico Valverde tego lata może zmienic barwy klubowe. Real Madryt wkrótce otrzyma ofertę transferową. Manchester United zaproponouje aż 90 milionów euro za Urugwajczyka - informuje "El Chiringuito".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Real Madryt otrzyma ofertę za Federico Valverde. Manchester City ją złoży

Real Madryt ma za sobą fatalny sezon. Los Blancos zakończyli kampanię bez trofeum, więc Florentino Perez i spółka mają teraz sporo pracy. Władze klubu planują znów zaszaleć na rynku transferowym. Królewscy mogą przejść przebudowę, a tymczasem zaskakujące doniesienia przekazuje „El Chringuito”. Otóż hiszpański gigant może stracić Federico Valverde. Manchester City już rusza po urugwajskiego pomocnika.

Wspomniane źródło zdradza, że na stole Realu Madryt wkrótce pojawi się oficjalna oferta transferowa. Manchester City nie zamierza oszczędzać i zaproponuje 90 milionów euro za Federico Valverde. The Citizens wytypowali Urugwajczyka jako priorytet i planują wykorzystać fakt, że nie tak dawno pomocnik był w samym środku konfliktu w drużynie.

Ciężko sobie wyobrazić Federico Valverde w innym zespole niż Real Madryt. Sami Królewscy nigdy nie planowali rozstawać się ze swoim gwiazdorem, więc trudno sobie wyobrazić, że teraz zaakceptują ofertę. Manchester City jednak zrobi wszystko, aby wyciągnąć reprezentanta Urugwaju z Estadio Santiago Bernabeu.

Federico Valverde w poprzednim sezonie rozegrał 49 spotkań w koszulce Realu Madryt. Urugwajczyk zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik zaliczył też 13 asyst.